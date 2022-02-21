三檔權值股獲外資逆勢買超穩軍心 市值型基金成焦點

通膨促使美國升息預期升高、俄烏危機，台股震盪加劇，今 (2022) 年以來至上週五 (18 日)，外資合計賣超台股近 300 億元，不過三大權值股台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW) 與鴻海 (2317-TW) 逆勢獲外資買超 462 億元，發揮穩盤效果，也連帶讓市值型基金成為焦點。

元大投信指出，反映美國聯準會可能展開升息循環，本益比較高的個股持續有股價修正壓力，而指標權值股因營運穩健，持續受到資金青睞，建議在預期盤勢波動較大時， 可以增加布局以權值股為主要持股的市值型基金，例如 0050 ETF 連結基金，並透過定期定額分批參與，分散進場時間點風險。

元大台灣卓越 50 ETF 連結基金研究團隊表示，國內景氣仍處穩健成長，經濟基本面表現尚佳，有利台股後市表現。然近期受到重要美國貨幣政策轉趨鷹派、變種病毒 Omicron 肆虐及國際地緣政治俄烏情勢緊張影響等，可能造成金融市場波動加劇，在不確定性因素明朗前，建議分批分散佈局；而中長期來說，台股享有高現金股息優勢，產業國際競爭力強，仍不失為國人資產配置優選。

覺得買一張 0050 十幾萬，難以下手的投資人，可以透過 0050 ETF 連結基金來參與 0050 行情，元大台灣卓越 50 ETF 連結基金是透過共同基金的形式投資 0050，表現與 0050 連動，且設計有不配息型，在元大投信或銀行、證券等通路就申購得到，是投資 0050 的另一種管道。

以元大投信來說，定期定額最低只要 3000 元，並有「日日扣」、加減碼、停利停損等多樣電子交易機制，方便投資人可依需求設定個人化理財計畫，搭配「元大基金先生 APP」還可以設定「到價通知」，協助投資人掌握理想進出點。

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