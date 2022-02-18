俄烏緊張情勢未解 外資推演三情境影響

俄烏緊繃局勢未解，地緣政治風險為金融市場埋下隱憂，外資推演三大情境，假設俄羅斯局部入侵烏克蘭，恐讓市場出現強烈避險反應，等確定全面入侵不會發生後，才會恢復正常，同時留意俄國在全球供應鏈中的角色。

法盛盧米斯賽勒斯以三種情境推敲俄烏關係對全球金融市場造成的影響，包括全面入侵、局部入侵與僵持不下，其中僵持不下對金融市場影響最小，但若爆發全面入侵，資金將湧入美元等資產避險，能源價格也將全面飆升。

但若俄羅斯只選擇局部入侵烏克蘭，法盛盧米斯賽勒斯認為，美國或許會對俄羅斯祭出制裁，但歐洲的反應較不一定，主因是許多歐洲國家看中俄羅斯的經濟利益，會希望與俄羅斯有建設性的關係。

法盛盧米斯賽勒斯分析，如果是俄羅斯對烏克蘭進行局部入侵，預計市場將出現強烈的避險反應，包括美國公債和美元料將出現短暫的反彈，而風險情緒可能會對歐元造成一些衝擊，但歐元的基本面可望提供歐元長期支撐。至於能源價格料會彈升。

但法盛盧米斯賽勒斯認為，不管出現何種情境，仍要留意俄羅斯目前仍握有著大量對抗西方的籌碼，包括石油、天然氣，且俄羅斯也在全球供應鏈中扮演重要角色，目前市場可能低估俄羅斯在全球供應鏈中的角色，後續須緊密關注地域情勢發展。

