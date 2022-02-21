〈俄烏衝突〉美國掌握情報 俄軍指揮官已接到攻打烏克蘭軍令

美國政府官員表示，情報機關上周獲悉克里姆林宮已下達準備攻打烏克蘭的軍令，促使總統拜登宣布俄國總統普亭已決定發動攻擊。

紐約時報報導，美國官員不願透露這項情報的細節，以避免俄國知道他們如何取得機密情報，但情報官員已告訴華府，他們對最近幾月蒐集的情報很有信心，包括俄國的軍事計畫、莫斯科情報單位企圖為戰爭製造藉口。

隨著俄軍採取美國情報機關所預測的步驟，美國政府更加信任情報單位取得的的情報。

美國國務卿布林肯在上周日（20 日）說，似乎導致俄軍入侵的所有事情都在發生，所有「偽旗行動」（false-flag operation），所有挑釁，「所有這些都已準備就緒」。

不過，美國官員警告，克里姆林宮雖已制定多種戰爭劇本，但目前情報人員仍不清楚俄軍會如何攻擊烏克蘭，包括俄軍可能以多快速度進犯烏克蘭首都基輔。

拜登在上周六表示：「我確信他（普丁）已做出入侵烏克蘭的決定，我們有理由相信此事，俄國攻擊的目標瞄準烏克蘭首都基輔。」

此舉顯示拜登的看法出現明顯轉變，原本華府研判普亭尚未做出最終決定。美國國防部長奧斯汀上周六也說，他同意拜登的觀點，現在俄軍已就戰鬥位置。

白宮表示，拜登罕見召開國安會周末會議，討論焦點是烏克蘭。剛從歐洲回來的奧斯汀和布林肯，被發現在中午前進入白宮西廂。