貨櫃三雄股價創波段高 法人估今明年獲利逐年走升可期

貨櫃三雄近日股價轉強，萬海 (2615-TW) 今 (21) 日觸及 200 元整數大關，為去年底以來新高，陽明 (2609-TW) 同樣來到去年底來新高價位，而長榮 (2603-TW) 更創去年 12 月上旬來高點，宏遠投顧發布最新報告指出，今明年貨櫃海運市況仍將是供不應求，獲利可望逐年走升。

宏遠投顧強調，第一季為海運傳統淡季，依過去經驗來看是全年運價最低點，但今年以來，SCFI 指數仍處在歷史高點，可推估 2022 年海運業獲利將爆衝。

宏遠投顧進一步說明，由於目前最快僅能訂到 2024 年下水的新船，今年新增需求仍將超過新增供給，進而延續去年的供不應求市況。

即便進入 2023 年，新船訂單會交船比較多，但 2023 年 1 月起全球將實施二氧化碳減排，絕大多數船舶都必須降速，仍等同運力供給明顯大降。

另一方面，由於目前 SCFI 指數達 4980 點，較去年 4 月平均值 2769 點高出 80%，因此，宏遠投顧預期，5 月 1 日美國線長約換約將大漲，屆時可進一步推升海運業下半年獲利動能。

對於塞港問題，宏遠投顧分析，工人染疫只是短期影響因素，基礎設施不足才是長期塞港主因，預料塞港將處於常態化，未來 5 年港口的堵塞恐更嚴重，降低船舶周轉率，抵銷新船的增加。