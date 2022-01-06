馬士基全球貨櫃海運龍頭地位被取代 讓位給瑞士MSC

據報導，丹麥航運巨頭馬士基 (Maersk) 已經不再是全球最大的貨櫃航運公司。據海運諮詢機構 Alphaliner 在週三 (5 日) 發布的數據顯示，若是以運力來計算，瑞士地中海航運公司 (MSC) 已經超越馬士基，成為全球第一。

報告指出，MSC 的船隊目前可載運 4,284,728 個標準 20 呎貨櫃，較馬士基多出 1,888 個，目前兩家公司的市占率皆為 17%。

馬士基最初於 1975 年首次進入貨櫃貿易市場，幾 10 年來該公司皆位居榜首。作為貨櫃航運業的先驅，馬士基建造的貨櫃船隻時常打破記錄。最近，該公司也進一步投資了可以碳中和的甲醇動力船隻。

如果是以自家所擁有的船隻運力來計算，馬士基仍然是全球最大，因為在 MSC 的船隊當中，約有 65% 的運力來自承租的船舶，而馬士基相關占比僅為 42%。

在新冠肺炎疫情爆發後，貨櫃航運業剛剛迎來了有史以來最賺錢的一年，在防疫封鎖期間，消費市場航運需求大增，導致運力吃緊，在過去的 18 個月裡，由中國上海出口的運費上漲了大約 5 倍。

不過，2 家公司對於排名的交換似乎維持低調態度。MS 執行長 Soren Toft 在一封電子郵件中評論表示：「我們從未設定過要成為最大的公司。」他強調更專注於企業成長和獲利能力。

馬士基執行長 Soren Skou 上個月在接受採訪時也曾表示，對於馬士基來說，佔據榜首並不重要，該公司正在投資以擴大利潤更高的陸路物流系統。