寶德3月下旬轉上櫃 電競周邊出貨增 營運同步走揚

電競周邊產品製造商寶德 (3349-TW) 預計 3 月下旬轉上櫃，董事長盧賀隆今 (21) 日表示，今年觸控筆出貨量將比去年倍數成長，加上電競周邊產品既有客戶擴增產品線，並增加兩家新客戶，看好今年營收、獲利優於去年。

寶德產品線包括電競滑鼠、電競鍵盤、大型發光桌電、手機遊戲搖桿、視聽娛樂裝置、影像裝置、觸控筆等，其中，遊戲機與手機所使用的遊戲控制器，為國內一條龍服務主要供應商，客戶涵蓋全球前五大電競品牌商。

電競領域方面，總經理蔡明勳指出，近年受惠電競產業快速成長，遊戲已從伺服器轉自雲端運算，加上疫情推升宅經濟需求提升，帶動遊戲周邊產品出貨動能強勁。

蔡明勳看好，過去兩年搭上產業熱潮，營收大幅成長，今年則在既有客戶從單一產品逐步擴增多項產品線，加上增加兩家新客戶訂單，均將推升今年營收優於去年。

寶德近年也將產品應用擴展至非電競市場，如筆電與平板電腦用的觸控筆，據了解，寶德去年獨家拿下電競品牌廠 3 款觸控筆訂單，約出貨 5 萬支，今年則將出貨 7 款觸控筆，估全年供貨量上看 20 萬支。

盧賀隆透露，除了電競品牌廠觸控筆訂單外，目前也與兩家國際廠洽談合作，若順利取得訂單，有望明年下半年上市。

寶德 1 月營收 7399 萬元，月增 10.81%、年減 45.4%；去年全年營收 12.31 億元，年增 51.36%；去年前三季稅後純益 5586 萬元，年增 2613%，每股純益 1.64 元。