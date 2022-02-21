【袁志峰專欄】今周焦點是公司業績

今日推介 - 中移動 (941), 上日收市 $54.80

1) 股市前景

受負面政策消息影響，科技股急瀉，疊加俄烏局勢不明朗，拖累港股周五顯著回調，成交增加。港股通南向資金大額淨賣出美團 (3690) 及騰訊 (700)。外圍股市較波動，預期港股進入整固階段，短線操作可關注高息及防守性股份。今周市場焦點是公司業績，包括匯豐 (5)、恒生銀行 (11)、新鴻基地產 (16)、港交所 (388)、阿里 (9988) 及網易 (9999)。另外，香港新冠疫情惡化可能對本地藍籌帶來下行壓力。

今天推介是中移動 (941) — 中移動股價近期跑赢大市，主因是低估值、高股息率以及開始回購股份所致。公司預期 2021 年度收入及盈利分别同比增長 10%-11% 及 5%-6%。現價對應 2021 年度市盈率 8 2 倍，市淨率 0.81 倍，股息率 6.1 厘，估值合理。維持買入建議，目標價 59.0 港元，止損價 52.5 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 159 點，早盤做好，跌幅曾收窄至 29 點，午後單邊下行，最多曾跌 508 點，收報 24327 點，跌 465 點或 1.9%。成交額按日增 21% 至 1262 億元，1 月份日均成交額 1284 億元。港股通南向資金淨賣出約 31 億元，包括淨賣出 15 億元騰訊 (700)、13 億元美團 (3690) 及 3 億元工商銀行 (1398) 股份，淨買入 2 億元中海油 (883) 及 2 億元中移動 (941) 股份。2 月以來淨賣出 24 億元，1 月淨買入 438 億元。全周計，恒指跌 2.3%。

藍籌股 23 升 37 跌 4 持平。美團 (3690) 跌近 15% 創一年新低，為跌幅最大藍籌，攤佔約 55% 恒指跌幅。其次是安踏體育 (2020) 跌逾 4%。創科實業 (669)、李寧 (2331)、藥明生物 (2269) 及海底撈 (6862) 跌逾 3%。新奥能源 (2688) 及比亞迪 (1211) 跌近 3%。阿里 (9988)、京東 (9618)、小米 (1810) 及吉利汽車 (175) 升逾 2%。阿里健康 (241) 跌 2%。華潤置地 (1109) 漲 5%，為升幅最大藍籌。中國海外發展 (688)、碧桂園 (2007) 及碧桂園服務 (6098) 升逾 2%。九龍倉置業 (1997) 及恒基地産 (12) 升逾 1%。

恒生科指跌 3.2%，收報 5479 點，成份股 1 升 29 跌。大型科技股領跌，阿里 (9988)、京東 (9618)、小米 (1810) 及百度 (9888) 跌逾 2%，美團 (3690) 跌近 15%，為跌幅最大成份股。其次是快手 (1024) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌 5%。萬國數據 (9698)、金蝶國際 (268) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 3%。微盟 (2013)、明源雲 (909) 及金山軟件 (3888) 跌逾 2%。同程旅行 (780) 漲 1%，是唯一上升成份股。全周計，恒生科指跌 2.1%。

板塊方面，內房、物管、煤炭、鋼鐵、電訊及基建股逆市上升。融創中國 (1918)、萬科企業 (2202) 及旭輝控股 (884) 升 3%-5%。金科服務 (9666) 及新城悦服務 (1755) 升 5%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗礦資源 (1171) 漲 2%-3%。首鋼資源 (639) 升 8%。軟件、汽車、光伏及風電股表現與大市同步。大型科技股、教育及體育用品股跑輸大市，跌幅居前。希望教育 (1765)、宇華教育 (6169) 及中教控股 (839) 逾 10%、6% 及 4%。

周五上証指數低開 0.5%，全日輾轉上揚，以全日高位收市，收報 3490.76 點，升 0.7%。深証成指升 0.3%，科創 50 指數跌 0.3%。滬深兩市總成交約 8100 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1000 億元。滬深股通北向資金淨買入約 48 億元，2 月以來淨買入 83 億元，1 月淨買入 168 億元。全周計，上証指數升 0.8%，深証成指升 1.8%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家發改委等 14 部門出台 43 項政策促進服務業領域困難行業恢復發展，包括延續服務業增值稅加計抵減等財稅政策、提高失業保險穩崗返還比例等就業扶持政策、分類實施房租減免政策等。 並明確了餐飲、零售、旅遊、公路水路鐵路運輸、民航等 5 個特殊困難行業紓困扶持具體措施，包括引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，階段性免徵公共交通運輸服務增值稅等。(Wind)

中汽協數據顯示，中國 1 月汽車銷量 253.1 萬輛，同比增長 0.9%。 其中，新能源汽車銷量 43.1 萬輛，同比增長 135.8%；新能源汽車市場份額達到 17%，新能源乘用車市場份額達到 19.2%。(Wind)

恒指公司公布季檢結果，聯想集團 (992) 及農夫山泉 (9633) 成功躋身藍籌行列，恒指成份股數目將會由現時 64 隻增加至 66 隻。國指方面，成份股數目則維持 50 隻，新增信義光能 (968)，踢走恒大物業 (6666)。科指納入商湯 (20)、理想汽車 (2015) 及小鵬汽車 (9868)，剔除同程旅行 (780)、微盟 (2013) 和汽車之家 (2518)。指數成份股的變動將會在 3 月 7 日起生效。(信報)

美國貿易代表辦公室在 2021 年度檢討報告中，把阿里巴巴 (9988) 旗下全球速賣通 (AliExpress) 及騰訊 (700) 旗下微信電商生態新列入「惡名市場」名單，指其銷售或為銷售假冒商品提供便利。(信報)

4) 個股訊息

金沙中國 (1928) 公布，截至去年底止全年股東應佔虧損 10.48 億元 (美元 ‧ 下同)，2020 年虧損為 15.23 億元。每股基本虧損 12.95 美仙，不派末期息。期內，淨收益按年增加 70.36%，至 28.74 億元。(信報)



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