國泰金釋6500職缺 儲備幹部起薪最高7.5萬 首年年薪挑戰百萬

國泰金控 (2882-TW) 今 (28) 日宣布，今年度將釋出約 6500 個職缺，包含「儲備幹部」、「企業永續」、「數位科技」、「營運企劃」、「投資理財」、「金融銷售」等領域。其中「金控儲備幹部 GMA」起薪更高達 7.5 萬元，首年即可挑戰百萬年薪，期盼吸引優秀跨領域人才加入國泰金控的行列。

國泰金控副總經理翁德雁表示，國泰旗下共有三支各具特色的儲備幹部計畫，金控 GMA（Group/Global Management Associate）計畫培育跨領域金融通才，以集團視角整合跨公司資源，規劃發展策略，開創新商機。人壽 CIM（Cathay Investment Manager）計畫擁有全台金融市場中除央行外，最大買方的實務歷練，奠定紮實投資基礎。銀行 CMA（Cathay Management Associate）計畫鎖定具跨域學習及跨國移動能力之人才，搭配金融專業及數位數據歷練養成，成為海內外佈局及數位轉型推動力。2022 年國泰儲備幹部計畫自即日起開放申請至 3/20 截止。

國泰金控 GMA 培育跨界金融策略家

因應集團數位轉型的快速變化，許多非傳統的議題，需結合不同領域的專業，GMA 儲備幹部計畫，透過為期兩年半的集團子公司業務輪調，培養 GMA 通曉綜合企劃、數位金融、業務管理與海外策略等領域知識與實務，面臨市場需求時，可以快速串聯不同產業資源與知識，以協同合作取代單打獨鬥，育成集團內部之經營管理人才。

國泰金今年預計招募 12 位 GMA，除完善的培訓計畫外，更將起薪提高至 7.5 萬元、調幅約 15%，希望招募擁有國內外碩士以上學歷，不限科系，具備邏輯思考、擁有問題分析解決能力、創新思維、擅長溝通協調並重視團隊合作、積極主動… 等人才。

國泰人壽 CIM 讓你成為頂尖投資金融家

國泰人壽表示，該公司為台灣首屈一指的投資買方，享有業界最豐富的投資研究資源。國泰人壽 CIM 計畫能夠在一年內，就接觸到波段交易單位、價值投資單位與投資管理單位，並提供股票、外匯、債券、風險評估、財務會計… 等專業投資知識訓練。

國泰人壽 CIM 計畫 2022 年預計招募 8-10 位優秀人才，只要具備國內外學士以上學歷、不限科系，擁有良好的邏輯分析、問題分析與解決能力、抗壓性高，積極主動且樂於團隊合作等特質，都有機會挑戰成為專業的財務投資人才，站上投資領域的最佳舞台。

國泰世華銀行 CMA 豐富海內外資源 打造下一位亞洲銀行家

國泰世華銀行表示，該行為金融業數位轉型的領頭羊，更是東南亞地區佈點最廣的國內銀行，在東協十國中的九個國家設有據點。今年國泰世華銀行 CMA 計劃分為「金融市場」、「經營企劃」、「海內外業務通路」、「數位金融」及「資訊策略規劃」五大領域，鎖定有高度移動性，具跨領域學習力的人才。為期二年的跨板塊培訓及輪調過程，除了持續精研金融知識，強化科技及數據思維，更深化突破框架的策略思維及跨域整合能力，同時由高階主管親自指導，提供完整培育體系及快速晉升管道。

繼去年首度招募海外人才，國泰世華銀行今年 CMA 計劃將持續放眼國際，預計招募約 30 位海內外優秀人才，希望招募具東南亞國籍 / 僑外身份、熟悉東南亞語系，並對金融業充滿熱情的菁英一同加入，以滿足國泰世華銀行在亞太佈局的多元人才需求，培養未來海內外中、高階主管接班人。