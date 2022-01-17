富邦金大舉徵才 釋逾6800名職缺招兵買馬

富邦金 (2881-TW) 宣布啟動今年聯合徵才計畫，旗下子公司合計將招募逾 6800 人，並大舉招募 50 位儲備幹部 (MA)，招募組別達 20 組，值得注意的是，因應永續經營，今年也首次招募企業永續組 MA。

富邦金表示，包括金控與各子公司今年徵才對象包含資訊科技、數據分析、業務發展、風險精算、通路營業、核保理賠等多元領域專業人才；並持續提供大專院校學生暑期及學期間實習機會，歡迎有興趣的同學加入富邦金控大家庭，即日起至 3 月底開放履歷收件。

富邦金董事長蔡明興指出，2021 年富邦金經營績效亮眼，稅後純益 1446.06 億元、每股稅後純益 (EPS)12.49 元，雙創金控業歷史新高，每股純益已是連 13 年台灣金控業第一，傲視同業。

富邦金表示，金控與子公司以企業永續經營、數據科學、金融科技、金融專業人才為招募重點，其中富邦金及台北富邦銀行今年均首度招募「企業永續經營」ESG 領域的 MA，金控以國際 ESG 趨勢研究及導入推動、ESG 倡議及議題方案規劃為人才主要發展方向。

台北富邦銀行則以 ESG 策略佈局建置、完備銀行永續風險控管架構、參與綠色金融商品之規劃與設計為其重點發展目標，為公司投注 ESG、持續培育組織發展需求的人才。

富邦金表示，台北富邦銀行 MA 招募組別創歷年新高，對於嚮往銀行業、目標明確且期待快速累積工作成就的優質人才來說是好機會。

獲利核心富邦人壽也首度舉辦內勤聯合招募計畫，廣徵具 IT 資訊科技相關背景人才、不限保險領域，以完善整體價值鏈數位化、推動保險科技創新應用，現正募集核保理賠審核人員、核保作業規劃人員、理賠系統規劃暨測試人員、系統開發工程師等、APP 軟體開發工程師、數據工程師、HRIS 系統管理師等多元內勤職缺，履歷收件期間至 1 月 21 日止，規劃農曆年後上班。

富邦金表示，MA 計畫除提供遠優於一般行業新鮮人的平均起薪，各組別更依據其產業及職務特性，精心規劃全方位培訓藍圖，藉此強化金融專業知識，並提供銀行、證券、保險等跨領域的整合性資源。