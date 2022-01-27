迎接數位轉型、ESG浪潮 新光金今年預計徵才4000人

新光金控 (2888-TW) 今 (27) 日宣布，今 (2022) 年以「數位創新，永續傳承」作為年度策略主軸，持續創新轉型，積極落實永續經營發展策略。為迎接數位金融時代趨勢，新光尤其注重人才培育及專業提升，今年預計招募人數近 4000 人，並於 3 月起陸續於全台進行校園徵才活動。

近年新光金控積極延攬年輕世代加入，以全力迎接數位轉型、ESG 浪潮的興起，今年預計招募 3000 多名外勤業務菁英、理財行銷人員、證券營業員等，另外將招募超過 100 位數位金融資訊及行銷人才，並將培訓 50 位主力儲備業務主管及 MA 管理菁英及超過 300 個各類內勤專業職缺。

新光金控表示，數位科技日新月異，永續經營更是企業經營重點策略目標，近年積極落實 ESG 及實踐聯合國 17 項永續發展目標 (SDGs)，徵才不再局限於金融本業。因此，除了金融財務背景，也注重永續金融、數位金融、資訊科技、電子商務、金融法務等人才招募，一同為企業永續創新激盪出全新火花。同時，公司也提供全面的專業職能培訓，鼓勵員工精進自我，未來在工作上能有更卓越的表現。

此外，今年新光金控將持續推動科技賦能、全員轉型的理念，啟動第二屆「SPARK Heroes」數位科技人才培育計畫，以金控人才培育平台，整合跨公司人才培育資源，聚焦於數位 AI 科技與數據等金融科技領域，並搭配領導力與專案管理的解鎖訓練，培育計畫成員成為兼具實務歷練與科技賦能的集團關鍵人才，作為新光金控數位領導梯隊的推動者與賦能者，落實全員轉型策略。

新光人壽深知優秀員工為企業的資本，向來注重人才發展及培育，今年為強化組織發展，將招募 3000 名業務菁英與精算、投資、核保理賠等內勤人才。為拓展數位業務及友善金融服務，也廣邀具備資料探勘、統計分析及市場行銷的「數位資訊、行銷、服務人才」加入，並提供具市場競爭力的薪資、豐富培訓資源及完善貼心的員工福利，盡心培養具金融保險與數位科技專業的菁英。

新光銀行因應金融業務拓展需求、加速數位轉型，持續培養多元化人才，包含儲備幹部、數位金融、財富管理、行銷業務、經營企劃、客群分析、洗錢防制專業人員等。今年新光銀行「儲備幹部 (MA) 計劃」預計招募 15 名上看百萬年薪儲備幹部，以二年期間密集培訓，內容包括分行基礎作業訓練、總行各部門業務實習歷練，以培養多元化的廣度學習；為全面深化「數位轉型」，今年 MA 招募也將升級為 AI 線上面談，求職者登入雲端系統，進行情境問答後，AI 系統將依據求職者表現初步評估，落實數位轉型的便捷性與高效益。

元富證券因應數位時代趨勢，推動數位轉型、積極培育數位人才，同時遵循新光金控「數位創新，永續傳承」發展主軸，結合證券商資產管理與投資研究之核心能力，今年列出包括「數位資訊人員」、「數位金融數據分析員」、「財務工程人員」、「金融商品交易員」、「計量策略研究員」、「產業研究員」等重點職缺。

新光投信近年進入快速成長期，基金商品績效成績亮眼，未來也將持續尋找各領域人才，提供新進員工完整的教育訓練及穩健成長的公司環境，並致力創造活潑的工作氛圍，讓員工都能保有工作熱情、擁有充分發揮所長的機會。