中信金MA祭百萬年薪 預計招募逾80位跨界菁英

中信金 (2891-TW) 宣布，今年「儲備幹部計畫」(MA 計畫) 正式啟動，首年就能挑戰百萬年薪，今年也另設「國際金融業務菁英組」(IBA)，三年完訓並通過考核，可迅速晉升客戶經理，二大類職缺預計招募超過 80 位海內外跨界菁英加入。

中信金表示，只要具備學士 (含) 以上、具備跨領域多元背景、中英文流利，甚至通曉日語或東南亞語系的人才踴躍報名，也歡迎在台發展的僑外人才應徵。

中信金人資長卓長興表示，今年的「MA 計畫」共開放九大組別，金控下設「經營管理」、「財務管理」共兩組，子公司中信銀因應國際化發展，整合「風險管理組」，未來風險 MA 將可累積個金、法金、資本市場等跨領域風險管理經驗。

卓長興表示，加上「法人金融」、「科技 (原科技金融)」、「個人金融」、「資本市場」、「IBA」，以及台灣人壽的「保險數位」組，預計將延攬逾 80 位海內外跨界菁英，即日起開放申請，收件至 3 月 21 日截止。

中信金表示，MA 第一年即可挑戰百萬年薪，培訓期間量身打造金融專業及共通學程，安排系統性輪調並有高階主管導師協助拉高視野格局，更有機會加入跨國重大策略專案，鍛鍊全球營運思維，通過培訓即升任經理，升遷主管職亦較一般同仁快速 2 至 3 倍。

中信金的 MA 計畫已培育許多優秀同仁，每兩人就有一人擔任公司重要管理職或具外派經驗，其中畢業於台灣大學土木工程所的法金 MA 林煥鈞兩年完訓後外派菲律賓子行，初出茅廬的他在新冠肺炎疫情爆發時，擔任總行與當地的溝通橋樑，協助子行總經理調度資源，返台後隨即派任核心策略單位。

另一位在 2017 年加入科技金融 MA 的李晏寧，參加內部競賽獲高層支持成立新事業單位，年僅 30 歲即主導數位產品服務的跨單位小組。

中信金表示，本次聯合招募之 IBA，是業界唯一為期三年的國際金融業務人才儲備計畫，第一階段將在台累積業務專業能力、培養第二外語專長；第二階段則分發至海外據點，進行為期一年半的實戰歷練，三年完訓並通過考核，將快速晉升為客戶經理。

不僅 MA 計畫增額，中信金也大舉招募國際與數位人才，中信銀聚焦台灣與海外中小企業市場，今年預計招募 200 人以上中小企業業務團隊，多元課程培養基礎產品知識，並深耕交流談判技巧，以培養業務拓展與風險控管能力兼具的中小企業金融顧問專才，未來也有機會調任海外職缺。

另外，在數位方面則聚焦軟體工程、雲端技術、大數據及數位流程等專業領域，近五年人力成長高達 65%，今年持續擴大招募超過 300 位軟體開發工程師、軟體設計工程師、業務分析人員、專案管理師、企業架構師等科技人才，比照科技業設有專業職與管理職雙軌發展路徑，每年提供兩次升遷機會，加速人才拔擢。

為從在校期間發掘優秀青年學子以長期培育人才，中信金控每年舉辦「Rising Star 暑期實習計畫」，為期兩個月的實習期間，可以實際參與金融業務實作。