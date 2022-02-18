〈美股早盤〉美俄下周展開會談 市場情緒不安 美股開低

美俄兩國將就烏克蘭問題進行會談，投資人仍對對地緣政治風險抱持不安情緒，美股周五（18 日）開低，三大指數隨後小幅上揚。截稿前，道瓊工業指數小漲 39 點或 0.1%，那斯達克綜合指數漲 0.2%，標普 500 指數漲 0.3%，費城半導體指數小跌 0.2%。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）下周將與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談，前提是俄羅斯未進一步入侵烏克蘭，盼會談能找到化解危機、避免衝突的方法。先前美國總統拜登一度警告，俄羅斯入侵烏克蘭的可能性「非常高」，不過俄國方面則一再否認計畫發動攻擊。

由於俄烏兩國在外交方面取得進展，國際油價周五也出現波動明顯下跌，截稿前，西德州原油下跌 2.39% 至每桶 59.57 美元，布蘭特原油下跌 1.93% 至每桶 91.18 美元。美國 10 年公債殖利率下跌至 1.9370%。黃金下跌 0.14% 至每盎司 1,899.30 美元。

隨聯準會（Fed）準備升息，標普 500 指數自今年 1 月以來下跌近 9%。交易員預估，在通膨數據處在歷史高點的情況下，央行可能從下個月開始會多次升息，升息幅度與次數的不確定性，也讓交易員感到擔憂。

此外，周五有 2.2 兆美元的期權即將到期，可能會加劇市場波動，儘管期權市場對股市的具體影響很難量化，但去年每逢各月第三個星期五，即股票衍生品到期的日子，已經建立了可靠的下跌模式。

加密資產方面，比特幣與其他加密貨幣也感受到投資人的避險情緒，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 4.3%，報 40,496 美元，以太幣下跌 4.2%，報 2,884.64 美元。今年初時比特幣價格曾一度下探至約 3.4 萬美元，但隨後逐漸反彈走高，目前保持在 4 萬美元上方。

台北時間周五（18 日）22 時許截稿前：

道瓊工業指數上漲 39.04 點或 0.11%，暫報 34,351.07 點

那斯達克綜合指數上漲 32.48 點或 0.23%，暫報 13,747.76 點

標普 500 指數上漲 11.75 點或 0.27%，暫報 4,392.01 點

費半下跌 6.70 點或 0.20%，暫報 3,416.08 點

台積電 ADR 上漲 0.20% 至每股 120.00 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.937%

紐約輕原油下跌 2.55% 至每桶 89.42 美元

布蘭特原油下跌 2.10% 至每桶 91.02 美元

黃金下跌 0.14% 至每盎司 1,899.30 美元

美元指數上漲至 95.96

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Roku(ROKU-US) 早盤下跌 24.23%，至每股 109.65 美元。

串流影視設備大廠 Roku 因受供應鏈問題影響，日前公布的去年第四季財報與今年第一季財測均差，第四季營收報 8.653 億美元，低於市場預估的 8.94 億美元，上季經調整後每股獲利報 0.17 美元，優於預估的 0.09 美元。

Roku 本季財測黯淡，預估營收為 7.2 億美元，調整後 EBITDA 為 5,500 萬美元，皆不及市場預估的 7.485 億與 7,920 萬美元。

Deere(DE-US) 早盤上漲 0.39%，至每股 382 美元。

全球最大農用機具製造商 Deere 盤前公布 2022 會計年度第一季財報，儘管供應鏈與疫情衝擊，帶動生產成本上升，Deere 仍繳出亮眼的成績單，上季營收年增 5% 至 95.69 億美元，每股獲利報 2.92 美元，皆優於 FactSet 預估的 82.8 億與 2.27 美元。

Deere 看好未來農機具需求強勁，上調全年獲利財測預期至 67-71 億美元，高於先前的 65-70 億美元。

Draftkings(DKNG-US) 早盤下跌 15.19%，至每股 18.62 美元。

線上體育博彩商 Draftkings 公布 2021 會計年度第四季亮麗財報，並上調 2022 全年營收預估，上季營收報 4.73 億美元，經調整後每股虧損 0.35 美元，優於市場預估的 4.46 億美元與每股虧損 0.81 美元。但該公司預計 2022 年經調整後 EBIDTA 虧損 8.25 億至 9.25 億美元，遠遜於分析師預估的 6.99 億美元虧損。

關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Modular Asset Management 策略師 Wai Ho Leong 表示，股市近期受地緣政治動盪影響，未來還會繼續受到俄烏消息、兩國間的互動而波動，在談判有根本性突破前，股市情況都會是這樣。

PineBridge Investments 投資組合經理 Hani Redha 表示，俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭將擾亂重要的大宗商品供應，進而延長已開發國家的高通膨現象，並預計，隨著投資人評估兩國衝突與央行政策間走向，股市將繼續動盪。