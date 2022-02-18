〈美股早盤〉美俄下周展開會談 市場情緒不安 美股開低

〈美股早盤〉美俄下周展開會談 市場情緒不安 美股開低 (圖片：AFP)
〈美股早盤〉美俄下周展開會談 市場情緒不安 美股開低 (圖片：AFP)

美俄兩國將就烏克蘭問題進行會談，投資人仍對對地緣政治風險抱持不安情緒，美股周五（18 日）開低，三大指數隨後小幅上揚。截稿前，道瓊工業指數小漲 39 點或 0.1%，那斯達克綜合指數漲 0.2%，標普 500 指數漲 0.3%，費城半導體指數小跌 0.2%。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）下周將與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談，前提是俄羅斯未進一步入侵烏克蘭，盼會談能找到化解危機、避免衝突的方法。先前美國總統拜登一度警告，俄羅斯入侵烏克蘭的可能性「非常高」，不過俄國方面則一再否認計畫發動攻擊。

由於俄烏兩國在外交方面取得進展，國際油價周五也出現波動明顯下跌，截稿前，西德州原油下跌 2.39% 至每桶 59.57 美元，布蘭特原油下跌 1.93% 至每桶 91.18 美元。美國 10 年公債殖利率下跌至 1.9370%。黃金下跌 0.14% 至每盎司 1,899.30 美元

隨聯準會（Fed）準備升息，標普 500 指數自今年 1 月以來下跌近 9%。交易員預估，在通膨數據處在歷史高點的情況下，央行可能從下個月開始會多次升息，升息幅度與次數的不確定性，也讓交易員感到擔憂。

此外，周五有 2.2 兆美元的期權即將到期，可能會加劇市場波動，儘管期權市場對股市的具體影響很難量化，但去年每逢各月第三個星期五，即股票衍生品到期的日子，已經建立了可靠的下跌模式。

加密資產方面，比特幣與其他加密貨幣也感受到投資人的避險情緒，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 4.3%，報 40,496 美元以太幣下跌 4.2%，報 2,884.64 美元。今年初時比特幣價格曾一度下探至約 3.4 萬美元，但隨後逐漸反彈走高，目前保持在 4 萬美元上方。

台北時間周五（18 日）22 時許截稿前：
  • 道瓊工業指數上漲 39.04 點或 0.11%，暫報 34,351.07 點
  • 那斯達克綜合指數上漲 32.48 點或 0.23%，暫報 13,747.76 點
  • 標普 500 指數上漲 11.75 點或 0.27%，暫報 4,392.01 點
  • 費半下跌 6.70 點或 0.20%，暫報 3,416.08 點
  • 台積電 ADR 上漲 0.20% 至每股 120.00 美元
  • 10 年期美債殖利率下跌至 1.937%
  • 紐約輕原油下跌 2.55% 至每桶 89.42 美元
  • 布蘭特原油下跌 2.10% 至每桶 91.02 美元
  • 黃金下跌 0.14% 至每盎司 1,899.30 美元
  • 美元指數上漲至 95.96
標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)
標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

Roku(ROKU-US) 早盤下跌 24.23%，至每股 109.65 美元

串流影視設備大廠 Roku 因受供應鏈問題影響，日前公布的去年第四季財報與今年第一季財測均差，第四季營收報 8.653 億美元，低於市場預估的 8.94 億美元，上季經調整後每股獲利報 0.17 美元，優於預估的 0.09 美元

Roku 本季財測黯淡，預估營收為 7.2 億美元，調整後 EBITDA 為 5,500 萬美元，皆不及市場預估的 7.485 億與 7,920 萬美元

Deere(DE-US) 早盤上漲 0.39%，至每股 382 美元

全球最大農用機具製造商 Deere 盤前公布 2022 會計年度第一季財報，儘管供應鏈與疫情衝擊，帶動生產成本上升，Deere 仍繳出亮眼的成績單，上季營收年增 5% 至 95.69 億美元，每股獲利報 2.92 美元，皆優於 FactSet 預估的 82.8 億與 2.27 美元

Deere 看好未來農機具需求強勁，上調全年獲利財測預期至 67-71 億美元，高於先前的 65-70 億美元

Draftkings(DKNG-US) 早盤下跌 15.19%，至每股 18.62 美元

線上體育博彩商 Draftkings 公布 2021 會計年度第四季亮麗財報，並上調 2022 全年營收預估，上季營收報 4.73 億美元，經調整後每股虧損 0.35 美元，優於市場預估的 4.46 億美元與每股虧損 0.81 美元。但該公司預計 2022 年經調整後 EBIDTA 虧損 8.25 億至 9.25 億美元，遠遜於分析師預估的 6.99 億美元虧損。

關鍵經濟數據：

華爾街分析：

Modular Asset Management 策略師 Wai Ho Leong 表示，股市近期受地緣政治動盪影響，未來還會繼續受到俄烏消息、兩國間的互動而波動，在談判有根本性突破前，股市情況都會是這樣。

PineBridge Investments 投資組合經理 Hani Redha 表示，俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭將擾亂重要的大宗商品供應，進而延長已開發國家的高通膨現象，並預計，隨著投資人評估兩國衝突與央行政策間走向，股市將繼續動盪。

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