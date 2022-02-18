〈財報〉Draftkings Q4財報亮麗 全年財測憂喜參半 盤前崩跌近15%

線上體育博彩商 Draftkings 周五（18 日）盤前公布 2021 會計年度第四季亮麗財報並上調 2022 全年營收預估，然而 2022 年經調整後 EBIDTA 預測遜於預期，意味著將未來可能會出現大幅虧損，再加上產業日益競爭，投資人信心重挫，盤前崩跌近 15%。

DraftKings 將 2022 全年營收預估從先前的 17 億至 19 億美元，上調至 18.5 億至 20 億美元，但 2022 年經調整後 EBIDTA 預估卻為虧損 8.25 億至 9.25 億美元，遠高於分析師預估的 6.99 億美元虧損。

Draftkings 去年第四季（截至 12/31）營收報 4.73 億美元，經調整後每股虧損 0.35 美元，皆優於 FactSet 調查分析師預估的 4.46 億美元與每股虧損 0.81 美元。

DraftKings 目前在美國是僅次於歐洲博彩巨頭 Flutter Entertainment 旗下 FanDuel 的第二大線上體運博彩營運商。

截稿前，DraftKings(DKNG-US) 盤前下跌 14.78%，每股暫報 18.80 美元。該股自今年以來累積下跌 19.7%，而同期標普 500 指數則下跌 8.1%。

根據巴隆周刊報導，DraftKings 股價自去年美國勞動節（9/5）以來累積下跌 60% 以上，主因是投資人考量日益競爭的博彩行業，以及對該公司的鉅額虧損評估的結果。