〈財報〉不受通膨推高成本影響 沃爾瑪Q4營收、獲利報喜

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）周四（17 日）盤前公布 2022 會計年度第四季財報，儘管面臨全球供應鏈和成本上漲讓獲利承壓，但需求保持穩定，沃爾瑪仍繳出亮眼的業績表現，營收獲利均優於分析師預估，且看好全年獲利成長，激勵盤前股價漲逾 2%。

FY2023 財測：(vs. Refinitiv 訪調分析師預期)

同店銷售：略高於 3%，優於預期的 2.8%

經調整後 EPS：成長 5% 至 6%，優於預期的 4.4%

合併營益：成長 3%

沃爾瑪財務長 Brett Biggs 受訪時表示，由於通膨推高肉類與其他食品成本，公司正密切注意價格差距，並表示這種環境能發揮公司優勢，指出公司總銷售額正不斷成長，客流量增加 3.1%，且在食品雜貨領域市場占比也有所增加。

此外，沃爾瑪第四季供應鏈成本比原計畫高出 4 億美元，Biggs 表示隨新冠變種病毒株 Omicron 疫情升溫，員工休假成本將比預估高出 3 億美元。

儘管沃爾瑪調漲部分產品價格應對成本上漲，但由於其規模與供應商談判能力，仍能以低於對手價格競爭，助其在食品雜貨等關鍵領域獲得市占。

然而，沃爾瑪為降低供應鏈影響，投入大量資金承租貨輪加快物流，使其「天天低價」（Everyday Low Price）策略成本越來越高。

沃爾瑪將公司股息提高 0.01 美元，至每股 0.56 美元，並表示計畫在 2023 會計年度回購價值 100 億美元的股票。

截稿前，沃爾瑪盤前股價上漲 2.34%，每股暫報 136.65 美元。該股表現遜於整體市場，截至昨日收盤為止，沃爾瑪股價在過去 12 個月內下跌 9%，而同期標普 500 則累積上漲 14%。

FY 2022 Q4 財報關鍵數據：(vs. Refinitiv 訪調分析師預期)

總營收：1,528.7 億美元，優於預期的 1,515.3 億美元

經調整後 EPS：1.53 美元，優於預期的 1.50 美元

淨利：35.6 億美元

不含燃料的美國同店銷售年增 5.6%，與 StreetAccount 調查預期的 5.6% 持平

美國電商銷售年增 1%

（圖：沃爾瑪財報）

淨銷售額按部門分拆：