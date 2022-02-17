〈財報〉Palantir Q4營收報喜、Q1財測憂喜參半 盤前跌逾7%



美國大數據服務公司 Palantir Technologies 周四（17 日）盤前公布去年第四季與全年財報，儘管其美國商業業務強勁擴張，第四季營收年增逾 3 成，但獲利卻遜於市場預期，再加上 20222 會計年度第一季財測憂喜參半，盤前股價重挫逾 6%。

Palantir 預估第一季營收為 4.47 億美元，略高於華爾街分析師普遍預估的 4.39 億美元，然而經調整後營益僅估成長 23%，低於前季的 29%，且預估今年全年營益率為 27%，低於去年的 31%。

對此，Palantir 營運長 Shyam Sankar 表示，這反映出公司預估會有更多民眾重返辦公室辦公以及商務旅行增加，因此影響公司營益率下滑。

不過 Palantir 重申其到 2025 年的年營收將成長 30% 或更高。此外由於特殊目的收購公司（SPAC）市場趨於平靜，Palantir 去年對 SPAC 的投資腳步已放緩，但 Sankar 說仍有機會投資採用 Palantir 的 Foundry 軟體平台的小型公司。

Palantir 第四季（截至去年 12/31）營收年增 34% 至 4.33 億美元，優於華爾街分析師預估的 4.18 億美元，經調整後每股獲利報 0.02 美元，低於分析師預估的 0.04 美元。按一般公認會計準則（GAAP）計算，Palantir 上季每股虧 0.08 美元。

按業務劃分，Palantir 第四季商業收入成長 47%，其中美國商業業務成長 132%，政府合約收入成長 26%。該公司表示，上季總共完成 64 筆 100 萬美元或以上交易 27 筆 500 萬美元或以上交易，19 筆 1,000 萬美元或以上交易。

Palantir 去年營收年增 41% 至 15.4 億美元，商業收入成長 34% 至 6.45 億美元，政府收入成長 47% 至 8.97 億美元。

根據 Palantir 去年第四季與全年財報顯示，其美國商業業務成長快速，營收也大幅增加，該公司目前有 80 個美國商業客戶，而一年前只有 17 個，該業務占 Palantir 總收入的 13%，較過去兩年成長逾倍。

截稿前，Palantir(PLTR-US) 下跌 6.23%，每股暫報 13.10 美元。