俄烏緊張局勢霧裡看花 華爾街分析師分享避險策略

形同「霧裡看花」的俄烏緊張局勢，促使全球金融市場動盪加劇。CNBC 彙整對華爾街分析師的訪問，分享他們如何在當前局勢下為資產配置避險。

就在美國總統拜登警告，有跡象顯示俄羅斯可能在未來幾天入侵烏克蘭後，美國國務卿布林肯週四 (17 日) 前往聯合國安理會呼籲，俄羅斯應明確表態不會攻擊烏克蘭，隨著局勢越來越緊張，布林肯也提議下週與俄羅斯外交部長 Sergey Lavrov 會面。

瑞士信貸首席全球策略師 Philipp Lisibach 本週稍早表示：「歷經一段充滿波動和不確定性的時期後，任何有關局勢降溫的確定消息，都將提振風險資產。如果有方法解決當前的地緣政治問題，我想全球經濟應該能喘口氣，週期性和價值交易表現可能會更好，承受巨大壓力的歐股也有望繼續跑贏大盤。」

考量到當前地緣政治局勢走向難以預料，投資人在交易上多半採取保守方案，除了盡量降低俄羅斯入侵對資產帶來的潛在風險，也希望從這次的事件中爭取局勢降溫創造的資產上行空間。

Premier Miton Investors 多資產經理 Anthony Rayner 表示：「我們很少會為重大地緣政治風險建立部位，因為這是如此的不透明，我們資產配置當中，確實有針對一般地緣政治風險的避險部位，主要是黃金，有時還有一些石油與公債部位。」

瑞銀投行部門首席策略師 Bhanu Baweja 本週稍早說：「除了能源和俄羅斯資產外，市場基本上並未消化大量風險。我們已看到股市下跌，但歐洲的耐用品表現仍好於美國。此外，美國高收益債表現遜於歐洲，歐元也保持相對穩定。」耐用品表現通常容易受到經濟疲軟或高通膨影響。

Baweja 認為，市場正在追蹤 2014 年俄羅斯吞併克里米亞的劇本，當時部分中東歐貨幣確實受到影響，股市反而沒有發生太多事情，所以那確實可說是一個地域性事件。

避險方面，Baweja 建議，比起波動性已經很高的股債市，投資人應關注波動性相對較低的外匯市場，像是針對美元兌波蘭茲羅提 (PLN)、美元兌捷克克朗 (CZK) 等中東歐外匯進行避險。

Baweja 續稱，俄羅斯資產和能源本身已消化太多風險，這也代表一旦情況好轉，你應該會看到俄羅斯資產上漲，能源價格下跌。

若烏俄局勢降溫，Baweja 認為相較於購買防禦性股票或美國資產，應透過外匯進行避險，但若一定要選擇股票的話，他認為德國 DAX 指數和歐洲銀行股可能是最好的選擇。