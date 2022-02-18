〈台股盤中〉俄烏煙硝味再起 航運股扮撐盤要角 跌點收斂至百點內

俄烏情勢升溫，拖累全球股市壟罩「烏」雲，台股今 (18) 日早盤隨國際股市回檔，最低回測 18098 點，不過在美股電子盤回穩翻紅，加上航運股挺身而出，午盤前跌幅收斂，跌點同步收斂至百點之內，月線關卡失而復得，預估成交量約 2700 億元。

觀察電子權值股走勢，晶圓雙雄台積電、聯電隨國際股市走弱，午盤前跌幅均達逾 1%，壓抑大盤走勢，聯發科跌幅也超過 1%，鴻海同樣被壓在盤下，整體而言，電子族群表現相對弱勢。

從類股成交比重分析，電子族群午盤前成交比重僅達約 5 成，反觀航運股成資金追捧對象，午盤前成交比重放大至近 3 成，金融保險則占約 4%，觀光、化學生技族群也各占約 2%。

盤面上航運族群表現整齊，榮運、志信、中櫃午盤前攻上漲停價位，四維航漲幅也達逾 4%，貨櫃三雄萬海、長榮、陽明也逆勢抗跌，漲幅均有 1% 之上，不過先前強勢的航空雙雄，長榮航午盤前遇壓由紅翻黑。

觀光族群近期也受惠解封題材持續發酵，夏都、鳳凰漲幅均超過半根停板，雄獅、晶華、六福、寒舍、雲品等表現也不俗。

電子族群中則以 ABF 族群相對抗跌，由於 ABF 供不應求狀況延續，法人看好載板三雄營運續強，今日由欣興領軍，大漲近 4%，景碩、南電也都有 2% 漲幅。

由於俄烏緊張情勢尚未緩解，法人預期，市場觀望氣氛轉濃，且聯準會加速緊縮疑慮仍在，都將左右國際股市，預期大盤短期仍將維持震盪整理格局。