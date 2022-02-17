俄烏仍緊張！美批俄羅斯仍在邊境增兵 俄宣稱烏軍朝親俄區開火 

俄烏邊境持續緊張，美國資深官員周三 (16 日) 表示，俄軍近來在烏克蘭邊境增派多達 7000 名士兵，反駁俄軍部分撤軍的說法，並憂心俄國可能找藉口發動攻擊。俄國 Sputnik 報導，俄羅斯表示，烏克蘭軍隊在當地周四凌晨，朝烏克蘭東部親俄分子掌控的盧干斯克人民共和國 (Lugansk) 開火。

CNN 報導，美國一名不具名資深官員表示俄羅斯實際上仍在增派兵力，撤軍說法是「虛假的」，而不排除循外交途徑解決則是俄羅斯總統普丁的「偽裝」。

這位官員並警告，俄國可能捏造藉口發動攻擊，例如宣稱北約活動或入侵俄國領土，或是宣稱烏克蘭東部頓巴斯地區 (Donbas) 發生暴動，烏東地區在 2014 年之後就一直由俄羅斯支持的分離份子掌控。

此官員的話呼應北約 (NATO) 秘書長史托騰伯格 (Jens Stoltenberg) 說法，即俄國不但沒有撤兵，反而持續集結軍力。俄國日前宣稱由於軍演結束，在烏克蘭邊境的軍隊有一部分已經撤兵，但美國和北約成員國都不買單。

美國總統拜登周三和德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 在周四的歐洲領袖緊急高峰會前談話，兩人表示俄羅斯持續在烏克蘭邊境集結軍力。

愛沙尼亞情報單位周三也警告，俄羅斯可能對烏克蘭發動有限度的軍事攻擊，或想辦法讓烏克蘭東部分離份子占領地區的戰況更激烈。

拜登說：「我們的分析顯示，烏克蘭依然飽受高度威脅，目前圍繞烏克蘭和白俄羅斯、以及沿著俄烏邊境的軍力超過 15 萬。」

俄國指控烏軍朝親俄區發動攻擊

另一方面，俄羅斯衛星通訊社 (Sputnik) 報導，根據盧干斯克人民共和國的停火控制與協調聯合中心 (JCCC)，烏克蘭軍隊在當地周四凌晨 2 點 30 分左右，向當地發射迫擊砲和手榴彈。

盧干斯克是烏東親俄武裝份子宣布成立的獨立國家。根據 2015 年 2 月簽訂的明斯克協議 (Minsk Accords)，烏克蘭和盧干斯克、頓內次克 (Donetsk) 同意停火、撤離軍隊，並恢復經濟往來等。

普丁稍早表示，明斯克協議是解決烏東地區衝突的唯一辦法，但基輔當局無意履行，多次推遲協商。