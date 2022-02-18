〈英特爾拚晶圓代工〉宣示2025年重回領先地位 PK台積電

英特爾 (INTC-US) 持續推進先進製程發展，規劃 2024 年上半年量產 2 奈米製程，並宣示 2025 年前，要重回電晶體每瓦效能領先地位，與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 較勁、展開產業霸主爭奪戰。

英特爾在 2022 投資者會議上，再展現積極搶進晶圓代工領域的決心，英特爾表示，先進的測試和封裝技術，使英特爾處於業界領先地位，也在追尋摩爾定律中扮演關鍵性角色。

在此次投資者會議上，英特爾表示，7 奈米製程正處於量產階段，並大量出貨；4 奈米是極紫外光 (EUV) 微影的實作，將於 2022 年下半年準備製造生產，3 奈米製程預計 2023 年下半年，Intel 20A(2 奈米) 規畫 2024 年上半年，至於 Intel 18A(相當於 1.8 奈米) 製程則是 2024 年下半年準備好製造生產。

若對照與台積電的世代差異，英特爾 4 奈米、3 奈米與台積電量產時間相差 1 年，但 2 奈米方面，台積電預計 2025 年量產，若英特爾製程依規劃順利推進，可望比台積電早一步量產，不過，台積電總裁魏哲家日前也在法說會上信心十足表示，2025 年台積電 2 奈米製程將是最領先技術。

業界人士認為，英特爾近年在先進製程推進上遭遇瓶頸，技術發展能否符合計畫進行還是未知數，加上並非純晶圓代工廠，與客戶間可能存在利益衝突，能否重回產業領先地位仍有待觀察。

