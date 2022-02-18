財政部啟動中國進口水泥反傾銷稅落日調查 結果最快Q3出爐

財政部今 (18) 日宣布對從中國大陸產製進口的卜特蘭水泥及其熟料進行第 2 次落日調查，調查期間將繼續課徵反傾銷稅案。根據規定，財政部必須調查日起 6 個月內完成，預估調查結果最快第三季就會出爐。

關務署表示，我國從 2011 年 5 月 30 日起對自中國大陸產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅，2017 年 2 月 20 日公告繼續課徵，課徵期間將於今年 2 月 19 日屆滿 5 年。

財政部曾在 2021 年 7 月 19 日公告，國內同類貨物產業代表認有繼續課徵之必要者，得於公告翌日起 1 個月內提出申請，而原案申請人台灣區水泥工業同業公會於 2021 年 8 月 18 日提出繼續課徵的申請。

關務署說明，根據申請人提供之資料，可合理懷疑如停止對涉案貨物課徵反傾銷稅，傾銷及損害可能繼續或再度發生，因此財政部決定進行調查。

關務署指出，本案調查程序及時限，根據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第 44 條第 4 項規定，財政部應自公告進行調查之日起 6 個月內完成傾銷調查認定，並通知經濟部。

至於經濟部則應自公告進行調查日起展開產業損害調查，在接獲財政部通知之翌日起 2 個月內完成認定，並通知財政部。財政部則應於接獲經濟部通知之翌日起 10 日內，提交該部關稅稅率審議小組審議是否繼續課徵反傾銷稅。

