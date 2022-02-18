〈貴金屬盤後〉冷戰、熱通膨雙管齊下 黃金突破1900美元上方 去年6月來首見

黃金期貨價格周四 (17 日) 跳漲，收於每盎司 1900 美元上方，為去年 6 月以來首次，係因俄烏局勢再度緊張，引發市場擔憂。

Gold Newsletter 的編輯 Brien Lundin 表示：「黃金突破 1900 美元顯然是基於俄烏的緊張局勢，所以我認為如果出現和平跡象，金價就會回調。」

「然而，現在的情況事實上是冷戰和熱通膨的混合體，因為在地緣政治問題的背後，還有強大的基本面，該基本面自 1 月下旬以來一直在推升金價。」

市場預期 Fed 距離 2018 年以來的首次升息剩下不到 4 周的時間， 「週期中的首次升息向來是黃金大漲的開端，我預期這次也會如此，就算地緣政治問題冷卻下來，讓黃金價格有所修正，但金價仍會高於以前的水準。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 30.50 美元或 1.6%，收每盎司 1902 美元，為最活躍黃金期貨自去年 6 月 2 日以來最高收盤價。

根據外媒報導，由俄國支持、位於頓巴斯地區的「盧甘斯克人民共和國」烏東叛軍，指控烏克蘭政府違反協議向其開火，烏克蘭政府隨後否認叛軍指控。

美國官員稍早警告全球，俄國可能捏造頓巴斯地區發生衝突，作為入侵烏克蘭的藉口。在烏東叛軍做出該指控之際，美國情報部門稱，儘管俄國聲稱正在撤軍，但事實上持續在與烏克蘭邊境增加軍力。

黃金一直對東歐地緣政治緊張局勢做出反應，並且有證據表明，在新冠疫情過後，全球各地多處通膨正在飆升。

GraniteShares 投資組合經理 Jeff Klearman 表示，本月黃金價格攀升，主要係因「烏克蘭爭議致使美俄關係緊張，以及對持續高通膨的擔憂，帶來了避險投資需求。」

然而，整體而言，由於市場擔憂各國央行計畫升息以對抗高通膨，黃金的上行空間受到一定程度的限制。但 Fed 周三公布的 1 月下旬會議記錄卻沒有暗示央行採取較投資者預料般更為鷹派的立場。

「該會議記錄似乎表明，Fed 會比先前所想更加謹慎地升息，從而加劇通膨擔憂並支撐黃金價格。」Klearman 說。

他指出，雖然 10 年期實際殖利率自 1 月底以來已增加 25 個基點，從 - 71 個基點升至 - 46 個基點，但仍為負值，儘管 Fed 預期今年會升息 6 次或以上。

「更重要的是，10 年期通膨預期並未下降，仍盤旋在 2.5% 附近。這兩項事實表明，市場不相信 Fed 當前政策足夠積極地拉低未來通膨，這點支撐金價。」

3 月交割的白銀期貨價格上漲 27 美分或 1.1%，收每盎司 23.875 美元，為 1 月 25 日以來最高收盤價。

在美國公布每周初次請領失業金人數和新屋開工數據後，白銀價格跟進黃金，在最初幾分鐘升至盤中高點，但隨後兩者均暫時回吐漲幅。

美國上週初次請領失業救濟金人數增加 2.3 萬人，達 24.8 萬人，中斷了近期一連串下降趨勢。與此同時，美國季調後 1 月新屋開工年率約 164 萬棟，約較前月下降 4%。

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