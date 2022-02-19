〈貴金屬盤後〉市場獲利了結 黃金收低 但周線創9個月來最大升幅

黃金期貨價格周五 (18 日) ，自昨日受烏俄緊張局勢推升而登上的 8 個多月高點回落，但本周金價仍創 9 個月來最大單週漲幅。

SIA Wealth 首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，隨著俄烏之間東歐政治緊張局勢加劇，黃金本周整體表現出色，因其「避險和保值」作用日益凸顯。

周五最活躍黃金期貨盤中價格觸及 1905 美元，為今年迄今最高價位，但隨後走低。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 2.20 美元或 0.1%，收每盎司 1899.80 美元，周線上升 3.1%，為去年 5 月以來最大單周漲幅。

周四 4 月黃金上漲 1.6%，並創最活躍黃金期貨自去年 6 月 2 日以來最高收盤價。

《華爾街日報》報導，周五俄烏衝突加劇，因烏克蘭東部的頓巴斯地區前線遭受砲擊，基輔稱其部隊已接到命令，在應對炮火時保持克制。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示：「恐慌性頭條新聞刺激了 Comex 期權的投機性押注，但隨著實物交易者獲利了結，潛在投資轉為負值。」

他稱，如果北約 (NATO) 與俄國的緊繃情緒緩和，黃金價格可能回落，但潛在驅動因素似乎仍將存在。 「亞洲消費者需求繼續自新冠疫情封鎖低谷反彈回升，且各國央行也整體繼續增持黃金。」

貴金屬投資者也一直在密切關注貨幣政策的發展，因為 Fed 預計升息以抗高通膨。

GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 表示：「雖然對戰爭的恐懼佔據了頭條新聞，但我認為這次反彈背後的主要推動力仍然是通膨上升。趨勢向上，金價可以迅速繼續攀升至下一個技術目標價 1920 美元。」

Fed 周三公佈的 1 月下旬政策會議記錄並未暗示央行採取較投資者預料更鷹派的立場，這有助於推升不孳息的黃金買盤。

黃金策略基金 (QGLDX-US) 聯席投資組合經理 Jason Teed 表示：「未來幾週，黃金可能會繼續受到高通膨壓力帶來的上行壓力，但任何地緣政治溢價都將更難預測。在接下來的幾個月裡，金價超過 2000 美元也並非不合理的預期。」

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