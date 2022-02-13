ETF瘋搶半導體 法人點名四檔晶圓代工股

台股年後開紅盤，指數再攀萬八，加上台積電近 2 日連續上漲，股價被低估的半導體類股，不僅成為台股基金低接的主流族群，更吸引半導體 ETF 大舉搶市，法人更點名四檔晶圓代工股。

新光臺灣半導體 30 ETF (00904-TW) 基金經理人王韻茹表示，疫情加速全球數位轉型，AI、5G、HPC 帶動新科技需求，車電強勁復甦，加上中美貿易戰短期內難以結束，導致多數廠商將生產重心移出中國，台灣半導體廠商，成為多國更加仰賴的生產供應鏈，推升台灣半導體產業在 2022 年進入一個強勁的成長格局，進而可延續到 2023 年。

中信關鍵半導體 ETF(00891-TW) 經理人張圭慧也指出，在半導體供應鏈吃緊帶動之漲價效應及產能持續擴張下，半導體產業於 2022 年動能依舊強勁，從近期法說會結果研判，包括晶圓代工、IC 設計營收有望呈現淡季不淡。根據 Gartner 預估，2021 年全球半導體市場全年總銷售額創下歷史新高 5941 億美元，2022 年有望上看 6400 億美元。

不過，王韻茹預估，2022 年台灣半導體類股，股價並非全部雨露均霑，投資人仍需時刻追蹤產業基本面，較有機會掌握領先表現族群，以晶圓代工來說，台灣 4 大晶圓代工廠 - 台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW)、力積電 (6770-TW)，預估 2022 年獲利表現會比 2021 年更好，尤其代工漲價效益，將在 2022 年完全發酵。

IC 設計類股方面，因上游晶圓代工價續漲，晶片售價仍有上漲空間，但對於能夠取得足夠晶圓代工產能的 IC 設計公司而言，2022 年仍將是營收獲利與股價續創新高的一年。

另外，台灣半導體上游的矽晶圓、不論 8 吋或 12 吋矽晶圓都需求暢旺，預期 2022 年起將供不應求，且價格有機會持續上漲；而台積電引領台灣半導體，朝向先進製程、先進封裝等技術邁進，更引爆下世代全球半導體技術大戰，相關新領域的竄起，直接帶動半導體設備、耗材等資本支出相關廠商成長動能。

至於下游的封測，進入 2022 年旺季後，預估整體產能供給吃緊重現，不過，若廠商能掌握車電、伺服器等相關訂單，2022 年營運成長動能無虞，而 IC 的載板，現階段訂單能見度高、產業前景最樂觀的領域，預計產業多頭可延續到 2025 年甚至到 2026 年。

王韻茹強調，未來台灣半導體產業，不會只有台積電獨占鰲頭，其他臺灣半導體上市櫃公司，也將鴨子划水、賣力耕耘，展開新一輪漲升周期，尤其受 1 月大盤回檔影響，國內相關半導體股價回復到合理估值水準，整體產業投資價值浮現，現在正是低接台灣優質半導體股票的好時機，投資人與其煩惱基本面，不知如何選股，不如透過被動式的臺灣半導體 ETF 佈局，等於一網打盡最具競爭優勢的半導體龍頭企業，掌握臺灣半導體產業的長線成長潛力。