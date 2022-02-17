二手車需求暴增 AutoNation上季獲利倍增

美國第一大汽車零售商 AutoNation Inc (AN-US) 周四 (17 日) 表示，由於新冠病毒疫情導致消費者對個人交通工具的偏好，對二手車的強勁需求推動了第 4 季獲利倍增。

這個結果為汽車零售業去年的獲潤成長劃上了句號，隨著消費者現金充裕，爭相以創紀錄的高價購買汽車，銷售額飆升。

11 月 1 日接任 AutoNation CEO 的 Mike Manley 在財報聲明中表示： 「我們預計在可預見的未來，消費者的購車需求將保持強勁。」

疫情期間的大規模紓困措施和低利率推動了自用車的需求。汽車業顧問指出，這使去年的平均汽車交易價格創下歷史新高。

AutoNation 表示，大部分新車庫存都早已經被預訂一空。

該公司表示，當季每輛二手車的零售毛利為 2063 美元，較去年同期增加 32%；而每輛新車的零售毛利為 6450 美元，較去年同期增加 132%。

該公司表示，二手車銷售營收同比增加 55%。

然而，截至 12 月 31 日當季，新車零售單位銷量下降了 20%。

上季淨利從去年的 1.515 億美元或每股 1.73 美元增至 3.871 億美元或每股 5.87 美元。營收則成長 13.8% 至 65.8 億美元。