高盛：市場將會回歸正常週期 資金轉向價值股

高盛 (Goldman Sachs) 表示，隨著疫情的寬鬆貨幣政策時代結束，市場將會回歸正常週期，而這個過程將會為那些「選股者」帶來更豐厚的回報。同時，較高通膨和利率將使指數大盤的回報率下降，資金將從成長股轉向價值股。

近年來，由於對沖基金和其他主動型投資者的表現，落後於標準普爾 500 指數的漲幅，讓許多人採行被動投資方式，將資金投入那些追踪大盤指數的 ETF。

不過，高盛的一份報告中指出，較高的通膨和利率，將使得疫情後的大盤指數回報降低。高盛首席全球股票策略師 Peter Oppenheimer 領導的分析師團隊在報告中指出，現在回到了一個更正常的週期，預計選股者和選擇產業者將獲得回報。

報告中指出，未來經濟成長放緩，將會更強調個別性，而不是更廣泛的大盤。此外，利率上升將拉低估值，有助於讓資金從成長股轉向價值股，科技股的主導地位將會下降。

BRI Wealth Management 首席投資長 Dan Boardman-Weston 曾表示，為了應對高通膨，貨幣政策趨緊，對科技業在內等高成長領域形成阻力，應該有利於銀行等以價值為導向的產業。

以 Graham Secker 為首的摩根士丹利 (Morgan Stanley) 策略師團隊也稱，就價值股來說，受惠於特定催化劑和獲利預期成長的產業可望表現最好，舉例來說，汽車、銀行和能源類股均有望看到獲利預期成長。