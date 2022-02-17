瑞信策略師：要打擊通膨 聯準會需要升息並壓低資產價格

瑞信策略師 Zoltan Pozsar 主張，聯準會如果想要在不造成經濟衰退的情況下壓制通膨，就需要採取類似沃克 (Paul Volcker) 式的休克療法 (shock therapy)，以壓低資產價格，從而提高勞動力參與率。

這一說法與諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 完全相反，克魯曼認為，沒有必要對當前的通膨感到恐慌，絕對不能使用休克療法應對當前局勢。

沃克於 1979 年上任 Fed 主席，為了壓制當時每年兩位數字的通膨，他在 1980 年將聯邦基準利率一口氣由 10.25% 提升到 20%，有效打擊了通膨預期心理，最終讓通膨回到個位數，但美國經濟隨後在 1981 年出現衰退。

Pozsar 在給客戶的報告中指出，聯準會需要遏制服務業價格的上漲，而後者受到房價上漲和勞動力供應減少的推動。要阻止這種情況的有效手段，是透過提高長期借貸成本，來收緊金融環境。

他強調，押貸款利率需要上升，房價需要持平或直接下跌。

在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 態度轉向鷹派之後，市場預計升息腳步加快，目前普遍認為今年將升息 6 次或更多，然後在 2024 年左右，恐怕又需要再次降息。這一想法促使長期殖利率今年的上升速度慢於短期殖利率。

Pozsar 認為，經過 20 年的通膨速度下降後，商品價格現在是價格壓力的持續來源。聯準會新的雙重使命，要求其避免造成經濟衰退，但它又只能藉著快速升息來遏制商品價格。

Pozsar 表示，政策制定者最好是利用波動率，促使股票、信貸再到比特幣等風險資產的大幅回調，從而提高勞動力參與率。

Pozsar 認為，也許聯準會應該在 3 月份升息 50 個基點，並在第二天賣出 500 億美元的 10 年期公債。