本周熱點前瞻：通膨飆升令市場恐慌，聯準會升息預期急劇升溫

上周美國 CPI 數據飆升，聯準會恐緊急升息，市場押注聯準會年内升息 6 次。通膨與俄 烏局勢惡化推升美元，美元指數獲得支撐。另外，本周即將出爐的英國重磅數據或將導 致英國央行更加鷹派。

全球通膨擔憂仍在持續，上周美國 CPI 數據再度 “爆表” 給聯準會儘快出手帶來了更大 的壓力。市場目前押注聯準會今年升息超過 6 次，而且 3 月升息 50 個基點似乎已勢在必 行。儘管持溫和立場的聯準會官員們警告稱不要倉促行動，但一位知名鷹派人士表示可 能有必要召開緊急會議提前啟動升息。 在非政策會議時間調整利率非常罕見，但回顧歷史聯準會也過有這樣 “踩急刹車” 的先 例，1979 年通膨率高達 12%，聯準會升息 100 個基點，將利率從 11% 上調至 12%。目前 來看，未來三周內升息的可能性不容忽視，考慮到此前多位聯準會官員對更快速、更大 幅度升息表示謹慎，如果聯準會真的提前行動，將對市場將產生重大衝擊。此外，俄羅 斯與西方國家關係愈發緊張也可能對近期的政策方向產生影響，尤其是如果雙方口水戰 進一步升級的話。 聯準會加速 “收水”，美元走勢值得期待 目前，美元相對未受到債市動盪影響。美國通膨創 40 年新高，外匯市場劇烈波動，而購 債計劃尚未結束，看上去聯準會行動有些遲緩了。通膨高於預期且十分頑固，加之勞動 力市場緊張，可以說收緊政策已刻不容緩。在其他條件不變情況下，這樣的政策環境利 好美元走勢，至少美元兌那些低殖利貨幣。另外，俄烏局勢惡化也可能助推美元避險買 盤。 從技術面看，美元指數 2 月觸及的低點為其提供支撐，100 日均線和長期上行趨勢線也 構成下跌防線。如果聯準會官員本周發表更加鷹派的言論，將在市場中掀起風浪。相比 之下，儘管歐洲央行近期展露出由鴿轉鷹的跡象，但拉加德同時也指出太快收緊貨幣政 策，將有害經濟活動和就業。 英國央行可能更加鷹派 英國通常在月中出爐大波數據，本周包括 1 月 CPI 等重磅數據來襲。就業市場很好地承 受住了疫情衝擊，失業率目前幾乎與疫情爆發前持平。通膨依然是最大的焦點，英國能 源監管機構宣佈將從 4 月起提高能源價格上限，因此 4 月份通膨率有可能達到 7%。市場 預計英國央行將在 3 月和 5 月的會議上繼續升息，如果數據超過預期，歐元兌英鎊可能 測試 0.83。

2 月 15 日星期二

• 日元：日本 GDP 季率（第四季）

• 澳元：澳洲央行會議紀要

• 英鎊：英國平均周薪、失業率（12 月）

• 歐元：德國和歐元區 ZEW 經濟景氣指數（2 月）

2 月 16 日星期三

• 人民幣兌澳紐元：中國消費者物價指數 CPI 通膨 （ 1 月)

• 英鎊: 英國消費者物價指數 CPI 通膨（1 月）

• 美元: 美國零售銷售（1 月）

• 加元: 加拿大消費者物價指數 CPI 通膨（1 月）

• 原油: EIA 原油庫存報告

2 月 17 日星期四

• 加元: 加拿大央行副總裁連恩發表講話

• 美元: FOMC 聯準會 1 月會議紀要

• 澳元: 澳洲就業數據（1 月）

• 歐元: 歐洲央行發佈經濟公報

• 美元: 美國上周初請失業救濟人數

2 月 18 日星期五

• 美元: 聯準會官員講話—克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特、聖路易斯聯邦準備銀行總裁 布拉德

• 日元: 日本消費者物價指數 CPI 通膨（1 月）

• 英鎊: 英國零售銷售（1 月）

• 加元: 加拿大零售銷售（12 月）

• 美元: 聯準會官員講話—聯準會理事布雷納德、芝加哥聯邦準備銀行總裁埃文斯講話

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