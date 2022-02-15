通膨壓力加劇聯準會恐提前升息 推升美元走勢

全球通膨壓力持續升溫，美國 CPI 數據破表加劇聯準會升息壓力，市場預期聯準會今年升息將超過 6 次，3 月升息 50 個基本點可謂勢在必行，更有鷹派人士表態可能有必要召開緊急會議提前啟動升息，加上俄烏緊張，將有利美元走勢。

FXTM 富拓高級研究分析師 Lukman Otunuga 指出，在非政策會議時間調整利率非常罕見，但回顧歷史聯準會也曾有類似的先例，例如 1979 年通膨率高達 12%，聯準會升息 100 個基點，將利率從 11% 上調至 12%。

FXTM 富拓表示，目前來看，未來三周內升息的可能性不容忽視，但先前已有多位聯準會官員表示對更快速、更大幅度升息表示應謹慎為之，如果聯準會真的提前行動，將對市場將產生重大衝擊。

此外，俄羅斯與西方國家關係愈發緊張也可能對近期的政策方向產生影響，尤其是如果雙方口水戰進一步升級的話。

FXTM 富拓表示，聯準會加速緊縮，美國通膨創 40 年新高，外匯市場劇烈波動，而購債計劃尚未結束，看上去聯準會行動有些遲緩了。通膨高於預期加上勞動力市場緊張，緊縮政策已刻不容緩。在其他條件不變情況下，這樣的政策環境加上俄烏局勢惡化都可能助長美元避險買盤。

從技術面看，美元指數 2 月觸及的低點為其提供支撐，100 日均線和長期上行趨勢線也構成下跌防線。