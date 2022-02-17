烏克蘭地緣政治繼續主導市場 美股期貨下挫、美債上漲

在烏克蘭地緣政治緊張局勢下，美國股指期貨周四 (17 日) 下跌，美國公債上漲，美元因避險情緒而上漲，原油收復失地。

標普 500 指數、那斯達克 100 指數和歐洲與亞洲股票，因烏東局勢猜測走弱，標普及那指期貨在亞洲周四下午，跌幅在 0.2% 左右。日圓與黃金等避險資產走高，10 年期美債殖利率降至 2% 以下。

根據俄羅斯國家通訊社 RIA Novosti 報導，烏克蘭軍隊在當天凌晨，於四個地點違反了停火規則。相關消息由烏東親俄武裝份子宣布成立的獨立國家盧干斯克 (Luhansk) 發出，並稱沒有任何人員傷亡，不過雙方針對違反停火協議的指控屢見不鮮。

早些時候，美國駁斥了俄羅斯關於從烏克蘭邊境撤軍的說法，北約祕書長史托騰伯格 (Jens Stoltenberg) 也表示，俄國不但沒有撤兵，反而持續集結軍力。克里姆林宮一再否認有任何入侵鄰國的計畫。

石油一度下跌超過 3%，隨後跌幅已縮減至 1.4% 左右，布蘭特原油暫報每桶 92.31 美元。

Hana Financial Investment Co. 分析師 Lee Jaesun 表示，最新的波動表明，股市仍然容易受到烏克蘭與俄羅斯相關地緣政治風險的影響，這些擔憂蓋過了聯準會最新會議紀要的關注。