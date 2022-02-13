聯準會升息、俄烏情勢緊繃 台股後市變數多

聯準會 3 月升息在即影響股市走勢，法人認為，從歷史經驗來看，市場進入升息循環後股市仍有機會反映基本面反彈，但仍要留意美國縮表與俄烏一觸即發的地緣政治衝突，將讓台股走勢再添變數。

俄烏情勢持續緊繃，美股周五率先反應走跌，市場預期，與美股高連動性的台股恐在升息預期與地緣政治干擾下持續震盪，為防範外資賣壓，官股券商在農曆封關 1 月 21 日起便連續六個交易日買超，買超金額逾 280 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，虎年台股首周表現如虎添翼，根據 2012 年以來的資料統計，台股春節後的上漲機率超過 8 成，將時間拉長至開紅盤後 10 日、後 20 日的台股走勢，上漲機率更是進一步提高至 9 成，僅 2020 年受疫情衝擊而走跌。

葉獻文指出，過往因為財報空窗期，台股在前一年年底到翌年 1 月都能展開作夢行情，而今年元月行情受到聯準會鷹派訊息干擾，預期升息對於台股的影響，將提前於今年首季發酵完畢。

葉獻文說，雖然市場認為在 3 月升息前，台股難逃劇烈震盪整理，但從歷史經驗來看，美國進入升息循環後，股市多能反映景氣成長利多，指數更突破升息前的高點，因此第一季若逢指數拉回，反而是進場布局台股的時點，等待第二季台股重返漲升軌道。

安聯投信台股團隊表示，市場持續反覆消化美國聯準會可能加速積極收縮流動性的擔憂預期，雖然從 K 線看來自開紅盤以來一路走高，但觀察跌深的高評價股走勢，相關干擾因子的影響仍在。

但基本面來看，安聯投信台股團隊表示，根據 S&P500 已公布企業中超過 7 成獲利優於市場預期，同樣情況也在台股許多科技股中見到，顯示第一季可能呈現淡季不淡，料在許多次產業都優於預期的狀況下，第二季也可望迎來訂單預期的上修。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，年前市場就已經陸續反覆消化對於未來美國聯準會升息及縮表的擔憂，指數出現較大波動、股市本益比也被下修。目前台股預估本益比已修正到約 15 倍、10 年平均水準之下。

廖哲宏表示，在經歷年前資金面影響與評價面修正後，預期短期資金影響已過，股市將重回基本面，2 月影響股市的因子則可望由陸續登場的法說接棒，包括有長線趨勢的主題，因有成長動能等基本面支撐，較不易受到短期資金面或是通膨增溫等主題所影響，換言之仍與企業獲利有高度相關。

