〈房產〉北台灣1月預售、新成屋推案熱度下滑 住展風向球維持綠燈

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，1 月在預售屋推案量、新成屋戶數指標分數同創 6 個月來新低，分數下跌至 45.3 分，較 12 月減少 3.7 分，已是連兩個月下跌，顯示市況衰退，但對應燈號仍維持綠燈。

住展研發長何世昌分析，1 月市況下滑的主因，除與政府打房、農曆年前淡季有關，近期部分建商祭出「限賣令」的影響頗大。由於房價續漲趨勢不變，部分建商擔憂房子賣太快來不及調整價格，於是限制代銷業者每週售出戶數上限，若該週可售戶數賣完就得暫時封盤。目前新北市、桃園市與新竹地區，均有建案實施「限賣令」；依個案狀況不同，每週可售戶數上限多在 2-4 戶不等，單週成交量因此難以放大。

另外，1 月風向球下滑，主因在於供給量縮減與市況衰退，但應與季節性因素關聯性較高，賣方市場形態依然牢不可破，預料年節過後市場將逐漸回復常態，接下來風向球將往上攻高。

住展調查今年 1 月預售屋推案量約 600 億元，大台北單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市 - 中山「璞真之道」、北投「天母常玉」與「富域」、南港「國泰悠境」、文山「樹語院」和「忠泰湛」、新北市 - 新店「唯我」、八里「關渡左岸 - 勤樸天闊」、桃園市 - 中壢「禾林 RICH ONE3」、平鎮「宜誠心擎天」、新屋「宜誠樂聚」、楊梅「阿麗拉」、桃園「宜誠天玓」、新竹縣 - 竹北「新業京御苑」。

2022 年 1 月新釋出的成屋案戶數僅 200 餘戶，單一案量逾 15 億元以上的指標案為新北市 - 新莊「檀. 悦」。

住展指出，由於歷年 1、2 月都是推案淡月，供給量縮減屬於正常狀況。由於新開的建案數量減少，而舊案仍可順利去化，線上待售的住宅建案數量持續下降，房市的天秤明顯朝向賣方市場傾斜。而在議價率的部份，1 月北台灣整體建案平均議價率約 12％，變化並不大，該項指標分數持平。