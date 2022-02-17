轉賣新屋搞錯房地合一稅2.0 遭補稅145.5萬元

購買預售屋落成後，如欲轉賣要留意持有期間的計算方式，台北市有民眾出售已興建完成的預售屋，因搞錯持有計算期間，在繳納 194 萬的房地合一稅後，又遭國稅局核定補徵 145.5 萬元的稅額。

為遏止短期炒作哄抬房價，財政部去 (2021) 年推出房地合一稅 2.0 新制，將預售屋納入課稅範圍，然有部分民眾不熟悉預售屋以及新屋落成的持有時間計算方式，導致在出售後繳稅又遭補稅的情況。

台北國稅局近期就查到預售屋繳稅的案例，局長宋秀玲說，一位民眾在 2016 年 10 月 5 日，斥資 1.2 億元購買位於大安區的預售屋，並在新屋落成後，在 2019 年 10 月 7 日取得房屋與土地所有權，最後趁著房市多頭時，在今年 1 月 10 日以 1.3 億元出售。

但該民眾在計算房屋持有期間，是以 2016 年 10 月購買簽訂預售屋的 10 月簽約日期為起始日一直到出售、完成所有權移轉當日，總計持有期間共 5 年 3 個月，因此他以 20% 稅率計算出稅額 194 萬元。

宋秀玲解釋，國稅局在受理申報後，發現該納稅人計算持有期間不符房地合一稅 2.0 規定，根據新制，該民眾持該房屋期間，應該從預售屋興建後，新成屋所有權移轉登記日起算，換言之，該賣家僅持有該屋僅 2 年多，應適用 35% 稅率，應納稅額為 339.5 萬元。

宋秀玲表示，根據 35% 稅率，扣除該民眾已經繳納的 194 萬元，該民眾仍須補繳 145.5 萬元稅額，而考量該賣家應是不熟悉房地合一稅 2.0 新制，才會誤用適用稅率，因此僅要求其補齊應納稅額，而沒有額外開罰。