〈房產〉2021年北台灣建案推案冠軍 寶佳538億元蟬聯

市調機構統計，北台灣地區 2021 年推案量前 10 大依序為寶佳、麗寶、璞園、昌益、威均、亞昕 (5213-TW)、興富發 (2542-TW)、新美齊 (2442-TW))、新潤 (6186-TW) 及宏普 (2536)；前 10 大建商推案量介於 156-538 億元，而威均、新美齊是首度進榜。

住展研發長何世昌表示，2021 年前 10 大建商多為老字號的中大型建商，推案多集中於重劃區，但由於央行持續緊縮土地貸款，預期今年中小型建商推案量將難以擴張，在限貸令解除之前，十大建商恐怕將會是大型建商的天下。

北台灣地區去年前 10 大建商桂冠再次由寶佳機構奪下，寶佳去年在北台灣推案量逾 538 億元，連續四年蟬聯推案王，指標建案如龜山「文華天際」、三重「上河匯」。麗寶集團則以 428.5 億元屈居第二，指標案如淡水「名軒海樂地」、五股「麗寶微風花園」。

統計以來，寶佳與麗寶是極少數在北台灣所有縣市都有推案的建商，從都會區到偏鄉都有。另外，寶佳、麗寶兩強去年新案大多集中在重劃區，寶佳強攻新莊泰山溫仔圳 (自辦部份)、龜山 A7、青埔等重劃區，麗寶主力放在五股洲子洋、淡海新市鎮、桃園小檜溪等處。