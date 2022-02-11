〈房產〉去年北市繼承移轉 比例居六都之冠

依內政部統計顯示，2021 年繼承移轉棟數 6.3 萬棟創下歷史新高，而六都之中取得不動產的各類登記（包括買賣、繼承贈與、其他與拍賣）中，透過繼承取得比例以北市最高，北市的繼承登記比例達 18%，反映出人口老化與北市不動產的資產價值較高，北市透過繼承取得不動產的現象較為普遍。

不動產登記的各類移轉，包括最大宗的買賣，其次則是繼承、贈與、其他與拍賣，去年不動產的總移轉量約 50.2 萬棟，其中買賣 34.8 萬棟、繼承 6.3 萬棟、贈與 4.5 萬棟、其他 4.2 萬棟、拍賣 4 千餘棟等，10 年前繼承移轉佔總量比例約 8%，去年已經成長到 13%，顯見隨人口老化，越來越多人透過繼承取得長輩早年打拼留下的不動產。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市一來人口老化繼承量大，二來房價水準高加上屋齡較老舊，部分購屋需求都往新北移轉，因此買賣移轉棟數量偏少，才出現繼承的比例位居六之冠的現象。

統計資料顯示，北市去年的繼承登記數量約 1 萬棟，僅次於人口最多新北市的 1.2 萬棟，北市的繼承移轉登記佔北市移轉總量的 18%，比例是六都之冠，比例最低的是人口相對年輕的桃園市，繼承移轉登記的比例約 8%。

對比買賣移轉登記與繼承移轉登記，台北市繼承移轉量約為買賣量的 34%，比例遠高於新北的 18%、桃園的 11%、台南與高雄的 17% 等。

曾敬德表示，繼承與人口老化有密切關係，因此統計發現繼承的移轉或者未繼承的數量都創新高，越來越多人都遇到繼承的問題，光是財產分配就讓繼承變得複雜，又加上房地合一稅上路，繼承後的轉手出售稅制又變得更為複雜，民眾應該提前詢問專業人士做好規劃。