〈房產〉高鐵新竹站前特定區1.5萬坪地上權案 預計3月開標

繼高鐵台中站前特定區土地熱烈標售後，交通部鐵道局高鐵新竹站前 1.5 萬坪地上權案也即將開標，由第一太平戴維斯協助在 3 月公告招標。

第一太平戴維斯指出，此地上權案，位在高速鐵路新竹車站特定區，是高鐵新竹站前第一排的完整街廓地上權，基地包含新竹縣竹北市世興段 4、4-1、4-2 地號土地，面積約 1.5 萬坪，可開發樓地板面積約 3.2 萬坪，地上權期間為 70 年，可規劃辦公、零售百貨、旅館及會展中心等使用，預計今年 3 月公告招商。

第一太平戴維斯指出，新竹科技聚落是這波台灣經濟成長的重要推手，新竹縣市無論在產業發展、人口成長、經濟消費力道與房市發展等方面，表現與六都並駕齊驅。

新竹科學園區土地利用率長期處於飽和階段，不少科技廠將行政或研發等部門搬往園區外的辦公大樓，以釋出更多的生產製造空間，隨著台灣的科技聚落朝向北、中、南三核心發展，高鐵新竹車站的交通優勢以及到站即辦公之商業氛圍更為明顯，加速推動高鐵新竹車站周邊發展，華邦電、慧榮科技等多間科技大廠，皆看準高鐵站區的發展潛力，紛紛將總部設立於高鐵站周邊，帶動車站周邊的辦公需求，辦公室租金單價陸續站上千元水準。

負責本案招商的第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，新竹縣市的大型商業地供給稀缺，本土與外商科技業辦公室擴編與升級需求旺盛，多棟新辦公樓出租率都接近滿租，竹北高鐵站成為企業設置辦公室熱門區域。

高鐵新竹站前特定區 1.5 萬坪地上權案將在 3 月開標。(圖：第一太平戴維斯提供)

另外，竹北高鐵特定區連續 5 年人口成長率超過 6%，全台最富里的前五名都在新竹縣市，其中的 2 個里更位於高鐵特區內，高鐵站區強勁的軌道經濟，以及竹北高鐵特區已為新竹住宅市場的重點區域，可為本案做商場營運帶來充足的人流與商機。