激進投資者Daniel Loeb：亞馬遜有約1兆美元未開發價值

激進投資者 Daniel Loeb 周三 (16 日) 告訴投資者，他認為亞馬遜 (AMZN-US) 正處在重要的轉捩點，股價還會走得更高，其未開發價值約為 1 兆美元。

Loeb 是知名避險基金 Third Point 的創辦人，這支基金管理約 180 億美元，投資英特爾 (INTC-US) 和亞馬遜已有一段時間，但表示最近「顯著增加」了對亞馬遜的投資規模，押注新管理層將推動公司開創新局。

他在周三發給股東的信中，將亞馬遜的前景描繪得特別光明，他預計，隨著環境正常化，與新冠疫情相關的一些超額成本，包括勞動力短缺和供應鏈中斷即將消失，有利於亞馬遜。

他稱讚公司新任執行長 Andy Jassy，並表示樂於見到董事會在 1 月份十年來首次回購股票，並預計亞馬遜可能會開始向股東返還更多資本。

在和投資人的私人電話會議上，Loeb 表示，市場沒有充分認識到亞馬遜兩項完全不同的業務的全部價值，這兩項業務是亞馬遜的核心電商業務和雲業務 Amazon Web Services。

知情人士表示，根據電話會議上分享的一張幻燈片，Loeb 認為，亞馬遜雲端 AWS 的企業價值超過 1.5 兆美元，幾乎相當於該公司目前 1.6 兆美元的市值。與此同時，亞馬遜的零售業務可能價值約 1 兆美元。

官方文件顯示，截至去年年底，Third Point 持有的亞馬遜股份價值 7.84 億美元，較 3 個月前的 6.08 億美元大幅增持。