亞馬遜將在全美地區推出Amazon Care遠端醫療服務

亞馬遜周二（8 日）宣布將在美國全國範圍內推出 Amazon Care 遠端醫療服務。

亞馬遜早在 2019 年就推出 Amazon Care，不過當時服務對象僅限西雅圖總部及其周邊地區員工，為試驗性計畫，該內容包括線上照護訪查、免費線上醫療諮詢，以及付費預約到府看診與接種疫苗，自此之後，Amazon Care 逐漸拓展成初級照護服務。

亞馬遜表示，除在國內提供遠端醫療服務外，計畫也將到府看診拓展至多個城市，預估在今年底前會在 20 個城市推出，包括紐約、舊金山、邁阿密與芝加哥。目前 Amazon Care 的到府看診已在 8 個城市內提供服務。

亞馬遜表示，由於新冠疫情肆虐，線上或面對面的家庭護理需求激增，公司正利用這點，盼其線上與到府看診合一的服務，能吸引其他同業對手的雇主青睞。

不過，線上護理領域日益擁擠，因為保險公司也正在該領域擴張，亞馬遜恐將面臨一場激烈競爭。目前醫療保險公司已與 Teladoc(TDOC-US)、Dr. on Demand 等老牌遠端醫療商合作提供服務，在初級照護方面，也開始慢慢推出越來越多的項目。

此外，醫療保險公司 Anthem(ANTM-US) 同日宣布，將在今年晚些時候在喬治亞、肯塔基、俄亥俄等州推出線上初級照護服務，與此同時，聯合健康集團 (UnitedHealth Group)(UNH-US)、CVS Health 旗下安泰人壽（Aetna），以及最近收購遠端醫療商 MDLive 的信諾集團（Cigna）(CI-US)，皆開始推出線上初級照護服務，幫助公司雇主底下員工管理慢性疾病並提供節省成本項目。

儘管如此，亞馬遜拿到的服務合約也不在少數，該公司在周二表示，將開始為其在 2017 年收購的全食超市（Whole Foods）、晶片製造商 Silicon Labs(SLAB-US) 與人才招聘公司 TrueBlue 提供照護服務。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 略漲 0.42%，每股暫報 3,171.86 美元。