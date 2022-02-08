勞動市場競爭激烈 亞馬遜加薪搶人 白領最低工資上限倍增至35萬美元

因應勞動力市場競爭激烈，亞馬遜 (AMZN-US) 正在最大化調升企業員工的基本工資。

根據亞馬遜周一 (7 日) 給員工的內部備忘錄，日後所有白領工人的基本工資上限將在 35 萬美元，較先前上限 16 萬美元的水準大幅躍升。

基本工資只是員工總薪酬的一部分，不包括限制性股票單位 (RSU)，而 RSU 通常會在幾年後加倍兌現，也不包括其他現金，例如簽約獎金等。亞馬遜的薪酬向來偏重股票。

該備忘錄指出：「過去的一年裡，勞動力市場競爭異常激烈，在對各種選擇進行徹底分析、權衡我們業務的經濟性，以及保持競爭力以吸引和留住頂尖人才的必要性時，我們決定較往常更大幅度地調升我們的薪酬水準。」

亞馬遜發言人證實了備忘錄的真實性，但拒絕進一步置評。

根據該備忘錄，除了提高基本工資外，亞馬遜還將提高全球多數工作崗位的總體薪酬範圍，而且將較往常調漲幅度大上許多。

亞馬遜做出此變化之際，越來越多員工抨擊亞馬遜薪資低於同業。《Business Insider》上個月援引內部調查報導稱，「基本工資」是近期被列為員工想要離開公司的主因之一。

尤其新冠疫情大爆發以來，勞工要求更多福利和更高薪酬的聲浪越來越大，許多企業以更有彈性的工作安排來應對，例如遠程工作或混合式工作，這讓亞馬遜和其他科技公司承認，不提供這些好處，恐怕留不住或吸引不了好人才。