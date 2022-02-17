長途司機荒困境有解 Waymo聯手CH Robinson 德州測試自駕卡車

Alphabet (GOOGL-US) 旗下的自動駕駛技術部門 Waymo 和卡車車隊營運商 C.H. Robinson Worldwide Inc 周三 (16 日) 表示，未來幾個月內將在德州合作測試配備安全駕駛員的自駕卡車。

C.H. Robinson 商務長 Chris O"Brien 表示：「透過此次合作，公司將成為 Waymo 自駕卡車技術最終部署時的早期用戶。」

他表示，新冠疫情爆發前，車隊就苦於運輸能力受限和長途司機短缺的問題，疫情更讓情形更加惡化，而 Waymo 長途自駕卡車的發展將為這些車隊解決困境。

數家自駕公司正加速與卡車製造商、運營商和顧客建立合夥關係，以利加速自駕卡車上路的競賽。

長途卡車應比自駕計程車更容易實現自動化，因為主要高速公路的環境較單純，不像繁忙的城市道路那樣具挑戰性，然而，Waymo 仍謹慎看待推廣的速度。

Waymo Via 卡車運輸商業化負責人 Charlie Jatt 說：「我們必須謙卑地說，我們的技術解決方案只是一個非常複雜的難題中的一小，還必須要逐步的演進，才能將此發揮衝分效益。」

Waymo 發展自駕技術超過 10 年，但尚未擴大該技術規模，該公司最初聚焦自駕計程車，但在 2017 年成立了 Waymo Via，以打造自駕卡車和運送服務的技術。

Waymo 也與 Daimler 的卡車部門建立合作關係，以及與 JB Hunt (JBHT-US) 建立自駕貨運服務，上個月下旬甫宣布與其簽訂多年協議，將在德州使用自駕卡車運輸貨物。

另外，Waymo 也與包裹運送業者 UPS (UPS-US) 建立合作夥伴關係。

Waymo 希望未來幾年內在德州部署完全自駕卡車運輸技術。