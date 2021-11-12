國眾電腦搶智慧醫療商機 攜思科、英特爾打造AI資訊平台

國眾電腦 (5410-TW) 今 (12) 日與思科 (CSCO-US)、英特爾(INTC-US) 共同宣布，將為長庚醫院打造「高速運算 AI 資訊中心」，未來四方合作，將提供醫療 AI、基因醫學、幹細胞、癌症等實驗室高速運算需求，可望加速國內醫院智慧醫療進展。

國眾董事長王超群表示，過去 20-30 年國眾就在醫院資訊系統、偏鄉照護中扮演關鍵系統整合商角色，因應未來醫療數位轉型、精準醫療需求，過去兩年持續與思科、英特爾、長庚醫療體系討論，希望在既有基礎上進一步建立 AI 資訊平台。

王超群指出，國眾目前主要業務仍集中金融、政府公部門，醫療比重雖然仍低，但過去幾年持續深耕偏鄉照護應用，今年東京奧運也與長庚合作，提供醫療防護箱五官鏡等系統整合產品，展望未來，將持續朝 5G、超速運算、綠能等方向發展，同時把握元宇宙商機。

據了解，國眾電腦目前醫療應用營收占比約達 1 成，每年貢獻營收約 5 億元，營運方面，國眾第三季純益達 5127.5 萬元，季增 5.87%、年增 11.49%，每股純益 0.59 元，累計前三季純益 1.44 億元，年增 8.4%，每股賺 1.66 元。

這次計畫也是長庚醫院 2018 年成立醫療人工智能核心實驗室後，再次強化醫療 AI 資訊布局，將結合思科 ICT (資訊及通訊科技) 軟硬體技術、英特爾核心運算能力、國眾電腦系統整合優勢，架構高速運算 HPC 環境。

外商同樣積極協助台灣智慧醫療發展，思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示，去年思科啟動數位醫療加速計畫，持續協助醫界在疫情下的數位轉型，英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧也指出，去年台灣團隊也成功向總部申請到 RISE 科技計畫經費及全球產品與技術支援。