〈財報〉思科Q1營收低於預期 Q2同樣遜色 盤後挫逾6%

思科 (CSCO-US) 週三 (17 日) 盤後重挫一度多達 8%，主因該公司 2022 會計年度第一季營收不及分析師預期，且財測同樣遜色。執行長 Chuck Robbins 表示，公司面臨供應限制，而供應商的工作和成本增加，令思科毛利率承壓。

最近時確認，思科週三收低 0.42%，盤後下挫 6.10%，報每股 53.3 美元。

思科 Q1 (10/30 止) 財報關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的共識預期

EPS：調整後 82 美分 vs. 80 美分

營收：年增 8% 至 129 億美元 vs. 129.8 億美元

純益：年增 37% 至 30 億美元

思科 Q2 財測關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的共識預期

EPS： 調整後 80 美分至 82 美分 vs. 82 美分

營收：年增 4.5% 至 6.5% vs. 128.5 億美元 (即年增 7.4%)

思科全年預期 vs. Refinitiv 調查的共識預期

EPS：調整後 3.38 美元至 3.45 美元 vs. 3.42 美元

營收：年增 5% 至 7% vs. 528.7 億美元 (即年增 6.1%)

執行長 Robbins 在電話會議上表示，公司正採取多種措施因應供應鏈限制。「我們一直採取多種措施，緩解供應短缺並交貨給顧客，包括與關鍵供應商和承包商緊密聯繫，支付明顯更高的物流成本，以利將零件運送到最需要的地方，也努力修改我們的設計，以使用替代供應商，並不斷優化我們的建構和交付計畫。」

Robbins 表示，供應商的工作和成本增加，令思科毛利率承壓。

「雖然我們經過深思後，決定漲價以抵消此影響，但這不會有立竿見影的效果，必須要在未來幾季才會感受到。」與此同時，顧客對貨物交期感到沮喪。

思科財務長 Scott Herren 表示，供應問題影響第二季財測，不過價格調漲將提振第三季和第四季的業績表現。

思科宣布新產品類別，現在開始會重點凸顯業務當中一些較小部分，例如「優化 APP 體驗部門」。

新架構下最大類別「安全、敏捷網路」(包含數據中心網路交換機) 營收 59.7 億美元、年增 10%。

「未來網路」類別，包含光纖網路路由、公共 5G、矽和光學產品，營收年增 46% 至 13.7 億美元。

「混合工作」類別，包含 Webex 協作產品，營收年增 7% 至 11.1 億美元。思科在第一財季以 Webex Hologram 角逐元宇宙商機。Webex Hologram 可利用擴增實境耳機的優勢，將功能豐富的 Webex 會議功能與沉浸式 3D 全息影像結合。

不含盤後波動，思科股價今年上漲約 28%，同期 S&P 500 指數上升 25%。