〈台幣〉股匯脫鉤升幅全數回吐 收平盤27.892元

台北股匯今 (16) 日午盤後走勢脫鉤，受俄烏局勢暫緩激勵，大盤勁揚近 280 點，收復所有均線，新台幣匯率早盤一度升抵 27.845 元，但因 10 年期美債殖利率回升至 2% 以上，進口商、投信、壽險等美元買盤湧現，新台幣升幅全數回吐，收平盤價 27.892 元。台北及元太外匯市場總成交值 14.49 億美元。

除了美國升息、縮表因素影響外，近期俄烏地緣政治也讓新台幣兌美元匯率貶不停，迫使央行出手調節阻貶，力守 27.9 元關卡，不過，在俄羅斯國防部宣布已開始將部分部隊遣返基地後，美債殖利率迅速扭轉跌勢，10 年期國債殖利率衝上 2.036%。

美債殖利率走高，吸引投信、壽險、政府基金資金流出，雖然外資偏向匯入，但出口商惜售，使得新台幣匯率升值力道有限，終場升幅全部回吐，收平盤 27.892 元，台北外匯市場成交值 10.62 億美元，元太外匯市場成交值 3.87 億美元。

俄烏緊張局勢降溫，台股展開反彈，電子權值股回神大漲，指數開高走高，終場上漲 279 點，收在 18231 點，收復所有均線，成交值略增至 2690 億元。三大法人同站買方，其中外資終止連賣，回頭敲進 84 億元。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數今天回跌 0.38%，歐元強彈 0.56%，新加坡幣升值 0.25%，韓元升 0.18%，人民幣升值 0.18%，新台幣則收平盤，此外，日圓兌美元貶值 0.25%。