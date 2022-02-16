美國1月零售銷售數激增3.8% 創10個月新高 遠超預期

美國商務部周三 (16 日) 發布報告指出，由於通膨上升和節後消費持續不墜，消費者支出在 1 月大幅反彈，創下 10 個月來新高。

1 月零售額成長 3.8%，遠優於《道瓊》預期的 2.1%。

這個數字未經通貨膨脹進行調整。12 月數字因 1 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 7.5% 而下修至下跌 2.5%，初值為下跌 1.9%。

扣除汽車銷售後，零售額增加 3.3%，前月為下降 2.8%。

按百分比計算，網上購物的貢獻最大，非實體店零售商成長了 14.5%。 家具和家居用品銷售成長 7.2%，而汽車和零件經銷商則成長 5.7%。

體育用品、音樂和書店的銷售額下降了 3%，而加油站收入下降了 1.3%，原因是燃料成本下降導致加油站售價走低。

與去年同期相比，由於加油站銷售額激增 33.4% 和服裝店銷售額激增 21.9%，整體零售額成長 13%。

銷售額的全面上揚代表了美國人對商品需求的強度。雖然 Omicron 變種病毒其連帶的病例數激增，抑制了本月服務業支出。即使通膨創數十年新高，且消費者信心不振，但勞動市場的強化卻推動了消費者繼續在汽車和家具等商品上的支出。

這些數字伴隨著經濟面臨 40 年來最嚴重的通貨膨脹，這有助於反映零售銷售數據。預計聯準會 (Fed) 今年將多次升息以應對物價上漲，市場預期 Fed 在 3 月將短期借款利率提高 0.5 個百分點。

美股對零售消息反應不大，估計開盤持平。