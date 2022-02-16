北約指俄羅斯仍在烏克蘭邊境增兵部署 呼籲進行外交談判

北約 (NATO) 指責俄羅斯仍在繼續增加在烏克蘭邊境集結的部隊人數。莫斯科前一日聲稱已開始撤出部分軍事部隊。

西方領導人警告，在俄羅斯國防部發言人周二 (15 日) 宣布，某些已在邊境附近完成軍事演習的部隊開始撤回駐地後，他們還沒有看到相關行動的證據。

俄羅斯政府周三 (16 日) 發布了視頻片段，顯示軍事部隊在完成演習後正返回其駐地部署。

俄羅斯官員還宣布，在烏克蘭北部白俄羅斯進行軍事演習的部隊，也將於 2 月 20 日返回其駐地。然而，西方領導人對俄羅斯的說法表示懷疑。

北約國防部長將於周三在布魯塞爾開會，討論「幾十年來在歐洲面臨的最嚴重的安全危機」。

北約秘書長 Jens Stoltenberg 在周三會議前對記者說，「俄羅斯是否撤軍仍有待觀察。」「到目前為止，我們還沒有看到當地局勢有任何緩和。相反，俄羅斯似乎在繼續加強軍事部署。」

他還補充說，俄羅斯「總是來回調動部隊」，因此雖然鏡頭顯示部隊和坦克移動，「並不能證實真正的撤軍」。

Stoltenberg 曾表示，北約盟國「隨時準備與俄羅斯接觸」。

《路透》報導，克里姆林宮周三表示，北約聲稱沒有俄羅斯從邊境撤軍的證據是「錯誤的」，並補充說總統普亭 (Vladimir Putin) 希望進行外交談判。

與此同時，英國首相強生 (Boris Johnson) 周三告訴《Sky News》，雖然西方已經看到俄羅斯的「一些正面跡象」，但「如今的情報仍然不令人鼓舞」。

他說，「我們發現俄羅斯在白俄羅斯與烏克蘭接壤的邊境附近建造了野戰醫院，這只能被解釋為為入侵做準備。」「我認為，目前的資訊好壞參半。」

歐盟執委會主席 Ursula von der Leyen 周三對歐洲議會發表講話，敦促克里姆林宮「不要在歐洲引發進一步的暴力」。「昨天俄羅斯肯定發出了相互矛盾的訊號。一方面，當局宣布俄羅斯撤軍。另一方面，俄羅斯議會投票支持完全承認頓涅茨克和盧甘斯克為獨立共和國。」