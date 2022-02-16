超微CEO：晶片短缺不太可能在2022年結束

晶片荒持續，對許多產業造成重大的衝擊。美國半導體大廠超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 在接受採訪時暗指，晶片短缺的問題不太可能在 2022 年結束。

蘇姿丰在接受採訪時表示，由於市場對於晶片的需求強勁，半導體產業正在大力投資，無論是晶圓、某些基板或是後段製程資產等。該公司也正在取得進展，她相信今年上半年供應仍將緊張，但是到下半年，情況將能夠有所改善。

此外，她也表示，超微目前正在與客戶進行多個季度或是多年期的計畫，以提升供應鏈的效率。

半導體的低庫存反映出市場對半導體的需求強勁。疫情期間的隔離限制措施，推升了個人電腦 (PC)、數據中心、圖形處理器 (GPU) 與遊戲主機等的需求。美國商務部的一份報告發現，與 2019 年相比，2021 年對晶片的需求激增了 17%。

報告中稱，買家的半導體產品庫存周轉中位數已從 2019 年的 40 天降至 2021 年的不到 5 天，許多關鍵產品的庫存周轉天數甚至更短。

德國半導體製造商英飛凌 (Infineon) 預估，晶片短缺的問題有望在今年夏季出現改善，並預期在明年結束。

美國晶片業龍頭英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 則是預測，晶片供應緊張至少維持到 2023 年末，2025 年到 2030 年供應形勢才會緩解。隨著英特爾和其他同業在本世紀下半葉開始有更多晶圓廠上線，料這種情況將有所改善。