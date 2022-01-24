英飛凌高管：晶片短缺問題有望在2023年結束

據報導，德國半導體製造商英飛凌 (Infineon) 預估，晶片短缺的問題有望在今年夏季出現改善，並預期在明年結束。

英飛凌汽車部門負責人 Peter Schiefery 在接受採訪時表示，他認為公司將能夠在 2023 年滿足市場的需求，晶片短缺的問題將在 2023 年得到解決。

Schiefery 也表示，為了滿足不斷增長的需求，英飛凌計劃擴大產能，將進一步投資該公司旗下位在奧地利的晶圓廠。

去年，全球晶片短缺問題，對汽車業造成了嚴重的衝擊，並導致跨地區的汽車製造被迫中斷。包含福斯汽車、Stellantis 等各大汽車製造商都期望今年供應鏈混亂的局面能夠逐漸緩解，但是有車廠仍警告表示，今年上半年晶片供應吃緊的情況將會持續。

包含輝達 (NVDA-US) 在內幾家半導體公司的高層先前曾表示，對於遊戲玩家到汽車製造商的晶片需求者而言，短期內恐怕難以解決晶片短缺與供應鏈問題，這些瓶頸導致晶片價格上漲、廠商生產延誤。

多數公司認為，2022 年年中前短缺可能不會有任何改善，也有許多公司表示談供給舒緩還太早。一些晶片供應商對何時能夠盡快完成訂單仍持謹慎態度。安森美半導體 (ON-US) 執行長 Hassane El-Khoury 表示，今年剩餘時間的需求將繼續超過供給。

EUV 設備龍頭 ASML 執行長 Peter Wennink 則是在日前受訪時表示，將增加數千名員工，以克服全球晶片短缺造成的產能瓶頸。