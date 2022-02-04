車用晶片短缺何時緩解？汽車業者和半導體製造商看法不同

包括通用汽車 (GM-US)、福特汽車 (F-US) 和現代汽車在內的汽車製造商預測，近 2 年的車用晶片短缺將在 2022 年下半年緩解；但另一方面，汽車晶片製造商卻預計復甦需要更長的時間。

在過去 2 周的財報中，通用汽車 CEO Mary Barra 預測下半年晶片短缺將消弭；福特汽車預測在第 1 季汽車銷量觸底後，下半年將出現顯著改善；現代汽車預測晶片供應在今年第 3 季將恢復正常水平。

但恩智浦 (NXPI-US) 和英飛凌等大型汽車晶片製造商預測，即使產量增加，但供應緊張仍將持續。

這種對汽車業面臨的最緊迫問題的兩極看法，延長了從新冠疫情中復甦的不確定性，並有可能阻礙其向電動化、安全和駕駛輔助功能等新型晶片密集型科技過渡的過程。

諮詢公司 AlixPartners 在 9 月時估計，晶片短缺將使全球汽車業在 2021 年損失 2100 億美元的收入，並減少產量 770 萬輛。

但汽車製造商堅信，情勢肯定已在轉變。

特斯拉 (TSLA-US) 去年透過編寫新軟體驅動晶片變化等策略來管控晶片供應，預計晶片短缺將持續到今年全年，然後在明年緩解。

CEO 馬斯克 (Elon Musk) 在上月財報電話會議上表示，短缺不是長期問題，工廠產能增加，汽車製造商恐慌性採購晶片都將導致供應鏈放緩。

他更直言不諱地形容：「我覺得衛生紙也存在相同的問題，你知道，在疫情期間衛生紙常常短缺，很明顯，這並不是因為上廁所的巨大需求。只是人們陷入驚慌。」

高階通訊晶片製造商高通 (QCOM-US) 則持樂觀態度。財務長 Akash Palkhiwala 表示，「相信許多同業和我們一樣，都在盡可能地優先考慮汽車業和運輸業。」

然而，大型汽車晶片製造商並沒有這麼樂觀。

英飛凌周四 (3 日) 表示，今年下半年晶片供需平衡會出現改善，但對汽車製造商至關重要的成熟晶片市場仍將維持緊俏。

英飛凌 CEO Reinhard Ploss 在投資人電話會議上表示，「供應限制遠未結束，並將持續到 2022 年。」英飛凌擔心 Omicron 變種病毒體的傳播將導致中國以其清零策略關閉工廠，限制供應。

恩智浦還表示，汽車業今年無法擺脫供需失衡的局面。

貝恩公司 (Bain & Company) 合夥人 Peter Hanbury 說：「有幾座晶圓廠將在年底前上線，這將有助改善現況，但不能完全解決問題。」

意法半導體 (STMicroelectronics)(STM-US) 表示，一家晶片廠需要好幾年時間才能建成，而且還要再需要幾年才能達到最大產能。該公司在 11 月表示，最快要到 2024 年或 2025 年產能才能大幅增加。

福特已與美國晶片製造商 GlobalFoundries (GFS-US) 合作，以減少對台灣台積電 (2330-TW) 的依賴。

福特 CEO James Farley 形容台積電的晶片「功能超強」：「我們非常依賴台積電功能超強的製造工藝。顯然，隨著產業轉向更先進的晶片，包括我們在內，隨著時間的推移，產能都會面臨風險。」