〈財報〉元宇宙股Roblox Q4表現遜預期 盤後挫跌逾15%

搭上元宇宙題材的線上遊戲平台 Roblox (RBLX-US) 周二 (15 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第四季財報，營收、獲利皆低於市場預期，導致盤後股價重挫 15.28%。

Roblox 第四季 (截至 12/31) 營收 5.68 億美元，年增 83%，遞延營收 7.7 億美元，年增 20%，Refinitiv 調查分析師預期為 7.72 億美元；每股虧損 0.25 美元，市場預期每股虧損為 0.13 美元。遞延收入指玩家已購買但尚未使用的 Robux (遊戲內貨幣)。

Roblox 周二上漲 7.29%，盤後公布財報後股價重挫 15.28% 報每股 62.1 美元。

Roblox 表示，第四季平均每日活躍用戶 (DAU) 為 4950 萬人，年增 33%，每日活躍用戶的平均遞延收入貢獻 (ABPDAU) 為 15.57 美元，季增 15%，用戶遊戲總時數為 108 億小時，年增 28%。

Roblox 全年營收 19 億美元，年增 108%，遞延收入 27 億美元，年增 45%，DAU 為 4550 萬人，年增 40%，ABPDAU 達 59.85 美元，用戶遊戲總時數為 414 億小時。

Roblox 預期，一月 DAU 已達到 5470 萬人，年增 32%，遞延收入介於 2.2 億至 2.23 億美元，年增 2-3%，並預期從 5、6 月開始，遞延收入成長將會加速。