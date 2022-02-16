馬自達CX-3不再「日本製造」 將改在泰國、墨西哥生產

日本《中國新聞》週二 (15 日) 報導，馬自達 (Mazda) 將停止在日本國內生產 CX-3 休旅車，該車款的生產將交由泰國和墨西哥工廠負責。而目前在台銷售的 CX-3 是從日本引進。

根據日媒，未來馬自達在日本國內銷售的 CX-3 將從泰國進口，這是該公司首度有海外據點生產的汽車銷回日本。今後馬自達的日本國內生產，將只保留規模較大、獲利較佳的「大型商品群」。

目前馬自達在日本和泰國工廠生產 CX-3，當中日本防府工廠將於 2022 年 6 月停止生產 CX-3，而泰國工廠則會從 4 月起開始日本的 CX-3 銷售工作，另外墨西哥工廠也將於今年內開始生產 CX-3。

受到生產轉移作業影響，日本國內已暫時停止特仕車的接單作業，將於 2 月 17 日重啟。

馬自達在 2015 年 2 月推出 CX-3，日本國內工廠產量在 2017 年達到約 13.7 萬台的高峰，到 2018 年為止的日本國內生產都超過 10 萬台，然而近來因受到疫情和晶片短缺影響，日本 2021 年只生產約 4.8 萬台的 CX-3。

馬自達表示，之所以決定把 CX-3 的生產移往海外，是考量到各據點的最佳化生產等，日本國內生產會維持在一定水準。

日本防府工廠將生產價格帶轉移到更高的大型商品群，預料可為馬自達帶來更佳獲利。墨西哥工廠稼動率在 2019 年之後下滑，期待藉由 CX-3 的生產改善營運狀況。泰國工廠在 2015 年就已開始生產 CX-3，2021 年約生產 7 千台。

馬自達計劃結束美國和歐洲的 CX-3 銷售，將在 2021 年款劃下句點，未來該車款只會在日本、東南亞和澳洲等國銷售。