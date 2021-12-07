歐洲馬自達添生力軍「Mazda 2 Hybrid」2022年上市

馬自達的小型油電車「Mazda 2 Hybrid」在 6 日正式亮相，將於 2022 年春天正式投入歐洲市場。

馬自達的這款油電車，是委託豐田汽車設在歐洲的全資子公司 Toyota Motor Europe 來代為生產。歐洲的 Mazda 2 車系在新添這個油耗表現亮眼的生力軍後，將可應付歐洲市場嚴苛的油耗規定。

Mazda 2 Hybrid (圖片：Mazda 提供)

Mazda 2 Hybrid 是豐田「Yaris Hybrid」的 OEM 車型，同樣搭載一具最大馬力 91 匹的 1.5 升直列 3 缸汽油引擎。

馬自達為因應歐洲汽車市場愈來愈嚴格的排放標準，到目前為止有針對部分車型的販售來進行重新評估，或採取價格調漲等因應措施。而在加入油耗表現更佳的油電車後，將可應付歐洲嚴苛的油耗標準。

馬自達和豐田雙方自從 2015 年在業務合作達成共識以來，於先進技術、合資工廠、汽車金融等各項領域進行合作，而這回豐田透過 OEM 方式來向馬自達供應油電款的 Mazda 2 Hybrid，也是合作項目之一。

除了馬自達之外，豐田在歐洲市場也透過 OEM 方式，來向日本同業的鈴木汽車供應「Corolla Touring」與「RAV4 PHV」，鈴木在當地是以「Swace」和「Across」的名稱來進行銷售。